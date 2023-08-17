ING Bank'ın emekli müşterisine özel Ağustos ayı boyunca geçerli 20.000 TL nakit ödeme fırsatı sunan kampanyası başvuruya açık hale getirildi. Acil nakit ihtiyacı bulunan her emekli banka tarafından sunulan kampanyadan yararlanabilecek. ING Bank'ın promosyon yarışında emekliye özel sunmuş olduğu bu teklif 31 Ağustos'a kadar geçerliliğini koruyor.

Emekli maaşına ek promosyon ödemesinden faydalanan her vatandaş banka yetkilileri ile iletişime geçtiği anda 10.000 TL Faizsiz ve Masrafsız Nakit Avans ödemesinden de faydalanabilecek.

ING BANK 20 BİN TL NAKİT TEKLİFİNDEN NASIL YARARLANILIR?

ING Bank emekli müşteriye özel 20.000 TL'ye varan promosyon kampanyası ile diğer bankalarla olan rekabeti kızıştırmayı başardı. Ay sonunu zor getiren ve nakde ihtiyaç duyan emekli için sunulan bu kampanya ING Bank mobil uygulama veya ING Bank resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru ile değerlendirilebilir. ING Bank'ın sunduğu bu teklif 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren tüm müşteri hesabı bulunan SSK'lı emeklilere sunulacak.

ING BANK 10 BİN TL PROMOSYON BAŞVURUSU VE ÖDEME LİMİTLERİ!

ING Bank Ağustos ayı kampanyaları ile birlikte 10.000 TL'ye ulaşan promosyon teklifinden yararlanmak isteyenlerin maaş hesabını ING Banka taşıması gerekiyor. ING Bank Mobil uygulama üzerinden veya müşteri hizmetleri hattı aranarak dakikalar içerisinde maaş taşıma işlemi tamamlanabilir. Alınacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon tutarı hesaba otomatik olarak tanımlanacaktır. ING Bank Ağustos ayı güncel promosyon ödemesi: