Milyonlarca emekli maaşı alan kişilere, 5250 TL ödeme yapacak 3 kamu bankası açıklandı!

Emekli maaşı hesabı olanlar için yeni bir haber geldi. 5250 TL ödeme alacak olan emekliler, hangi bankalardan işlem yapacak belli oldu. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu ödemeler için öne çıkan 3 banka. Verilen bilgilere göre kamu bankaları emeklilere 5250 TL ödeme vereceğini açıkladı! Emekli olan kişiler, para ihtiyacı olması durumunda, bu kamu bankalarından hemen işlem yapabileceklerdir. Emekliler ihtiyaç olması durumunda bu parayı ihtiyaç kredisi alacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak.

90 gün ertelemeli olan kredi

Kamu bankalarına giderek işlem yapacak olan kişiler, başvurularını banka şubelerinden istedikleri zaman yapabileceklerdir. 1.78 faiz oranlarından faydalanarak kredi kullanabileceksiniz. 5250 TL ödemelerde, 250 TL masraflar için kesilecek ve 5000 TL ödeme hesabınıza net olarak yatacaktır. 36 ay vadeye kadar böleceğiniz bu kredi kampanyasına bankaların SMS kredi servislerini de kullanarak yapabilirsiniz.

Emekli vatandaşlar için başvuru nasıl yapılır merak edilmektedir. Bankaların internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir, bu bankaların kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında değerlendirme kısa sürede yapılacak ve bu değerlendirmeye göre kredinizi hemen hesabınıza atacaksınız.

Emekli vatandaşlar banka şubelerine gidecek zamanı olmadığı zaman ise, banka şubelerine gitmeden müşteri hizmetleri üzerinden de nakit başvurusu yapabileceklerdir. Emekli maaşı hesabı üzerinden alacağınız bu nakit kampanyaları sadece 3 kamu bankası Ziraat Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilmektedir.