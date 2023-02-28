ING Bank'ta Kenara Koyarak Biriksin Uygulaması

ING Bank, müşterilerine sunduğu yeni kampanyasıyla birikim yapmayı kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında, turuncu ekstra banka kartı hesabı açan müşteriler, yaptıkları her harcamada küsüratları bir üst rakama tamamlayarak birikim yapabiliyor. Bu rakam 1 ile 5 TL arasında değişebiliyor ve her harcamada ufak bir tutar birikerek ek kazanç sağlanıyor.

Örneğin, turuncu ekstra banka kartı ile 21,10 TL'lik bir alışveriş yapan bir müşteri, 1 TL'ye tamamla seçeneğini tercih ederek 0,90 TL, 5 TL'ye tamamla seçeneğini tercih ederek ise 3,90 TL ek kazanç elde edebiliyor. Kazanılan ek tutarlar, e-turuncu hesapta anında otomatik olarak birikime dönüştürülüyor.

Bu kampanyadan yararlanmak için turuncu ekstra banka kartı sahibi olmak gerekiyor. Fakat, küçük tutarlardaki alışverişlerde biriken küsüratların bir araya gelerek ek kazanç elde etmeyi desteklemesi, herkesin birikim yapabilmesi için güzel bir fırsat sunuyor. ING Bank'ın bu kampanyasıyla, müşterilerine hem harcama yaparken hem de birikim yaparken kazançlı bir deneyim sunuyor.

ING Bank Kenara Koy Biriksin Kampanya Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank'ın Kenara Koy Biriksin kampanyasından yararlanmak oldukça kolay. Kampanya, sadece fiziki market alışverişlerini değil, internet harcamalarını da kapsıyor. Bu sayede, turuncu ekstra kart sahipleri birikim yapmanın keyfini her türlü harcamalarında çıkarabiliyorlar.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilk olarak ING mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Daha sonra kartlar menüsüne geçerek, koy kenara kategorisini seçmeleri yeterli olacaktır. Bu menü altında, harcamalarda artan küsuratların nasıl tamamlanacağına dair seçimler yapılabiliyor. 1 TL ya da 5 TL tercihleri mevcut ve müşteriler istedikleri seçeneği seçerek birikime başlayabiliyorlar.

Kampanya kapsamında biriken küsuratlar, turuncu ekstra hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Bu sayede, birikim yapmak için herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan, küçük küsuratların bile birikerek büyük bir birikim oluşturmasına olanak sağlanıyor. Turuncu ekstra kart sahipleri, kolay birikim yapabilmenin yanı sıra, kampanyadan yararlanarak ek kazanç elde etmenin keyfini de çıkarabiliyorlar.