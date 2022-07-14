ING Bank ve 2 bankadan Temmuz kampanyası başladı! 3 bankanın yaptığı belgesiz kredi takdir topladı!

Bankalar üzerinden yeni başlatılan kredi kampanyasında gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyası takdir topladı. Ing Bank başta olmak üzere, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından da verilecek olan bu kredileri katılmak isteyen vatandaşlar, 3 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilecek. Başvurularını yapmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda hem düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecekler hem de bu üç banka üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecekler.

ING BANK

Resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya size en yakın İNG Bank şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka üzerinden 5 bin TL kadar verilecek olan kredilerde, sizleri eminim, kredi kampanyasına sokulacak. 5000 TL üzerindeki kredilerde ise 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacaksınız. Ing banka ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı almaları durumunda banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandıran bankalardan birisidir.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanıyor.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz gerekli. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor. Bu şekilde yapılan kredi başvuruları sonrasında işlemler gerçekleştirerek sizlere düşük faizli krediler verilmektedir.