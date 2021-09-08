Ziraat Bankası ihtiyaç sahibi olan kişilere 25 bin TL'ye kadar kredi onayı veriyor. Ziraat Bankası ihtiyaç sahibi olan kişilere 25000 TL kredi kampanyası başlattı. 1.59 faiz oranları ile müşterisi olmayan kişilere kredi veren bu banka emekli ve çalışan kişilerin Ziraat Bankası üzerinden maaş almaları durumunda da 1.55 faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacak. Banka kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde kullandıracaktır.

Ziraat Bankası 25000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere banka 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek buradan kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvurularını yapabilir. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra şubeye etkisi onayında 25 bin TL'ye kadar onay alırlarsa aynı gün içerisinde bu kredileri kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılan başvuru haricinde bankanın resmi internet sitesi üzerine gelerek de buradan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek onaylanıp onaylanmadığını oldunuz telefona gelen mesaj ile öğreneceksiniz.

Online Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden online olarak işlem yaparak kredi kullanmak isteyen kişiler ise banka müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden hesabınız varsa bankadan internet bankacılığı şifresi alarak hemen 25 bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 25 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde Kredi onayını alırken banka 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli Kredi imkanı online internet bankacılığı üzerinden de sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek başvuru yaparsınız kredi onayı almanız ile birlikte Ziraat Bankası hesabınıza onaylanan tutar hemen yatacaktır. Ziraat Bankası kredi notu yüksek olan kişilere internet bankacılığı üzerinden kredi veriyor. Eğer kredi notunu da sıkıntı varsa banka şubelerine giderek başvuru yapmanız önermektedirler.