Günümüzde ekonomik şartlar gittikçe zorlaşıyor. Artan fiyatlar, kredi vermekte zorlanan bankalar derken vatandaş zorlu bir kıskaç altına girdi. Borçlarını ödemekte zorlanan bireyler içinse bankalar bir çıkış kapısı oldu. Bu noktada ING Bank yeni ihtiyaç kredisi ile devreye girdi. İşte hızlı bir şekilde 5.000 lira kredi çekmek için yapmanız gerekenler.

ING Bank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine can simidi olacak bireysel kredi kampanyasını geçtiğimiz günlerde başlattı. Bu kampanya, düşük tutarlı nakit desteğine ihtiyaç duyan bireyler için özel olarak tasarlanmış Turuncu Ekstra programı aracılığıyla faizsiz kredi sunuyor. Programa katılanlar 5.000 TL'ye kadar sıfır faizli nakit yardımı alabiliyor.

KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

ING Bank yapmış olduğu bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan bireyler için uygun ve erişilebilir bir çözüm sunarak finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kampanyadan yararlanabilmek için tek bir özel şart var. Şimdi ona bakalım:

ING Bank bireysel kredisine başvurmak için, ilgilenen kişiler herhangi bir ING Bank şubesini ziyaret edebilirler. Faizsiz kredi paketine hak kazanmak için Turuncu Ekstra programına kaydolmaları yeterlidir. Bu paketin gerekliliklerini yerine getirenler, faiz indirimlerinden yararlanacak ve herhangi bir faiz ücreti ödemeden kredi kullanabilecekler.

ING 5 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin Turuncu Ekstra programına katılmaları ve alışverişlerinde Banka Kartlarını kullanarak veya vadesiz hesaplarından fatura ödeyerek ayda 2.000 puan biriktirmeleri gerekmektedir. Bunu yaparak, aldıkları nakit iadesini kullanarak kredilerini faizsiz veya indirimli faiz oranlarıyla ödeyebilirler. Yani kredi vadesi süresince gerekli olan puanları toplamış oldukları her ay, 5 bin liraya kadar olan kredilerinin faizinin nakit iadesiyle yüzde 0 faiz olacağı anlamına gelmektedir.

Acil nakit paraya ihtiyacı olan bireyler için mükemmel bir fırsat sunan ING Bank ihtiyacı olan vatandaşları şubeye bekliyor.