ING Bank Kredi Kartı Alana Yılbaşı Hediyesi Verecek! İşte Rekor Kıran Kampanya

ING bank'ın yeni yıla sayılı günler kanal oluşturduğu kredi kartına hediyeni seç kampanyası duyuruldu. Kredi kartı başvurusu yapan tüm kullanıcılar yıl sonuna özel taksitli nakit avans ya da 100 TL Bonus kampanyalarından herhangi birini bedava ücretsiz olarak kazanabiliyor. Hoş geldin teklifi kapsamında hediyesini her müşteri kendisi seçebiliyor. İlk kez ING Bonus Kart ya da Pegasus bol bol kart sahibi olmak isteyenler için sunulan bir fırsattır. Kampanya katılım sağlamak isteyen bir kişinin öncelikli olarak ING Mobile uygulama üzerinden ya da internet şubesini kullanarak hesap açılışını yapması gerekiyor.

ING Bank Kredi Kartı Alana Yılbaşı Hediyesi Başvurusu

Şubeye gitmeden görüntülü görüşme yoluyla kısa sürede hesap açılışı tamamlanabiliyor. Ardından ücretsiz olarak kredi kartı başvurusu yapılmalıdır. ING Bonus Kart başvurusu yapıldıktan sonra kart teslimatı kurye aracılığı ile istenen adrese iletilir. Ücretsiz hediyeden yararlanmak isteyenlerin ise karta teslim aldıktan sonraki en geç 30 gün içerisinde şu işlemleri yapması gerekiyor:

Taksitli nakit avans hediyesinden yararlanmak isteyenlerin cep telefonunun mesaj kısmına HTNA yazıp 2205 'e kısa mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor.

100 TL Bonus kampanyasından faydalanmak isteyenlerin ise cep telefonunun mesaj kısmına H BONUS yazıp 2205'e sms olarak göndermesi gerekiyor. SON DAKİKA! Bu İşlemleri Gerçekleştirenlerin Hesaplarına 10.000 TL ve Üzerinde Para Yatıyor

ING Bank Kredi Kartı Alana Yılbaşı Hediyesi Şartları

Bedava ve taksitli nakit avans kampanyasından faydalanmak isteyenler 3000 TL'ye kadar faizsiz olarak ve taksitlendirilmiş nakit avans kullanımına başlayabiliyor. En fazla 9 aya kadar vade seçeneği uygulanabiliyor. 3000 TL üzerinde kullanılacak olan taksitli nakit avans bankanın güncel faiz oranı üzerinden geçerliliğini koruyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içerisinde sadece tek seferlik olarak kullanılabilir. 3000 TL limiti altında talep edilecek herhangi bir rakam 9 ay boyunca faizsiz olarak taksitlendirilir.

Bonus kampanyası kart teslimatından sonra 1 ay boyunca yapılacak alışverişlerde geçerlidir. %20'ye kadar bonus kazandırır. En fazla 100 TL borç kazanılabilir. 1 ay geçtikten sonra kazanılan bonuslar hesaba yüklenir ve kişi sms yoluyla konu üzerine bilgilendirilir. Kart içerisinde yüklenecek 100 TL bonusun bir ay içinde kullanılması gerekir. Sanal alışverişler ya da fiziki mağaza alışverişlerinde bonus kullanılabiliyor. Kredi kartı ile yapılacak fatura ödemeleri ya da vergi ödemelerinden Bonus kazanılmıyor.