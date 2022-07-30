ING Bank emekliye 6250 TL ödeme yapacağını ve 3 günde hesaplarda olacağını duyurdu

Emekliler için yeni bir duyuru yapan ING Bank, yaptığı bu açıklamada emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere ödemeler vereceğini açıkladı. 3 yıl boyunca ING bank üzerinden emekli maaşı alacak kişilere banka 5000 TL'ye kadar emekli promosyonu vereceğini duyurdu. Nakit isteyen emekliler de emekli maaş hesaplarınız üzerinden alacağınız 5000 TL ödemeler haricinde de ek promosyon ödülleri olarak 1250 TL olarak da ödemeler verilmektedir. Emekli maaşını ING bank'a taşımayı göze alan kişilere 5000 TL ve 1250 TL ödemeler ile birlikte toplamda 6250 TL ödeme verilmektedir. Sizlerde maaşınızı ING Bank şubelerine taşıyarak bu ödemeleri alabilirsiniz.

ING Bank Emekli Promosyonu Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

ING bank üzerinden emekli promosyonu alacak kişilere banka 31 Ağustos tarihine kadar süre verdi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen ödeme alabileceksiniz. ING bank üzerinde 07 Temmuz tarihinde başlayan bu ödemeler sonrasında sizlerde başvuru yaptıktan ve maaş taşıdıktan sonra 3 gün içinde hesabınıza atabileceksiniz.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

ING bank emekli kampanyasına katılmak isteyenler emekli maaşını taşıdıktan sonra maaşlarına göre işlem yapacaklardır. Emekli maaşı ING bank üzerinden almayı kabul eden kişilerin 2500 TL üzerinde emekli maaşı alması durumunda 5000 TL ödeme alacaklardır. 1500 TL ve 2500 TL arasına emekli maaşı alıyorsanız, 4250 TL ödeme verilmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler ise, 3500 TL emekli promosyonu alacaklardır. Yapılan bu kampanyada nakit alacak olan emeklilerin 3 yıl maaş taşımama sözü vermesi gerekmektedir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda sizlere ödemeler 3 gün içinde emekli maaş hesabınıza yapılmaktadır. Emekli arkadaşını getiren kişilere de ING bank 1250 TL ek ödeme verecektir. Kampanya detaylarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.