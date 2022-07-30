Son dakika: Elektrik aboneleri ilgilendiren haber geldi! Ağustos'ta zam açıklaması geldi

Elektrik abonelerini ilgilendiren yeni bir haber geldi. Yapılan son değişiklik ile birlikte elektrik fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamada yeni bir zam haberini de beraberinde getirdi. Yapılan yeni düzenlemede elektrik serbest piyasa fiyatlarında oldu. Daha önce üst limitin 3.75 TL olduğu bu ödemeler artık 4 TL olarak faturalara yansıyacak.

Yapılan bu yeni düzenleme sanayi esnafını ve ticarethanelerinin elektrik faturalarına yansıyacak. Elektrik Mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya yapmış olduğu açıklamada, Ağustos ayında yeni zamlı tarifiler yürürlüğe gireceğini söyledi. Ekim ayı beklenmeden Ağustos ayındaki zamlar kimseye sürpriz olmaz dedi.

Olgun Sakarya zamla ilgili açıklamalarına, “Özel sektör elektrikte ithal kaynak bağımlısı üretim altyapısına mahkum. TL’nin döviz kurları karşısındaki değer kaybına seyirci kalınmasının sonuçları vatandaşa önümüzdeki günlerde doğal olarak zam olarak yansıyacak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Üretim ve dağıtımda bir an önce kamusal yapıya dönülmesi şart olmuştur” diyerek devam etti.