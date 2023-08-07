Emekliler, Temmuz ayında maaşlarına yapılan yüzde yirmi beş zamdan memnun kalmadı. Bu zammın yeterli olmaması, emeklileri banka kredilerine yönlendiriyor. Ancak emekliler, bankaların promosyon fırsatlarından yararlanarak da ellerine geçecek para tutarını artırabilir. Bankalar, farklı tutarlarda promosyon vererek emeklileri memnun ediyor.

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler için cazip fırsat sunan bankalardan biri ING Bank oluyor. ING Bank, 10 bin TL’ye kadar değişen tutarda promosyon veriyor. Bankadan promosyon almak isteyenlerin maaşını, ING Bank’a taşıması gerekiyor. Böylece uygun tutarda promosyon almak mümkün oluyor.

ING BANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ING Bank promosyon tutarları, maaşa bağlı olarak değişiyor. Maaşı 3500 TL’ye kadar olan emekliler, 5100 TL tutarında promosyon alıyor. 3500-7500 TL arasında maaş alanlar, 5950 TL tutarında promosyon alıyor. Maaşı 7500 TL-10 bin TL arasında olanlar, 7650 TL tutarında promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor.

ING Bank, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 1500 TL tutarında promosyon ödemesini bonus olarak tanımlıyor.

ING BANK PROMOSYONUNDAN NASIL YARARLANIYOR?

ING Bank promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşını ING Bank’a taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri, e-Devlet üzerinden son derece kolay bir şekilde yapılıyor. Maaş taşıma konusunda banka şubelerinden de destek alınabilir. Bankadan maaş almak isteyenler, 3 yıl bankada kalma sözü vermelidir.

Üç yıl bankada kalma sözü verenler, ilk maaş ödemesi ile beraber proosyon ödemesini de alır. Bankanın konut ve taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı destekleri de bulunuyor. Aynı zamanda banka kredi kartından yararlanarak da avantaj elde etmek mümkün oluyor.

ING Bank kredi kartının nakit avans, alışverişlerde indirim ve taksit gibi avantajları bulunuyor. ING Bank kredisinden yararlanmak isteyenlerin, maaş taşıma işlemini bir an evvel yapması gerekiyor. Böylece 10 bin TL tutarındaki promosyon hemen ödeniyor.