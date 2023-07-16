Emekliler için çeşitli bankaların sunduğu promosyonlar, yaşam kalitesini artırma ve ekonomik gücünü pekiştirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan biri de ING Bank'ın emekli maaşı taşıma kampanyası. Banka, emeklilerin maaşlarını kendilerine taşıma ve 3 yıl süresince bankada kalma sözü karşılığında 8.500 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor.

Bu fırsatlar sadece promosyonlarla sınırlı kalmıyor; ING Bank, maaşını ING'ye taşıyan emeklilere ayrıca Otomatik Fatura Talimatı ile 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sağlıyor. Böylece, emekliler toplamda 10.000 TL'ye varan bir nakit promosyon elde edebilme şansına sahip oluyor.

ING Bank'ın maaşa göre belirlediği emekli promosyonu miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL'ye kadar olan maaşlara: 5.100 TL promosyon,

3.500- 7.499 TL aralığındaki maaşlara: 5.950 TL promosyon,

7.500- 9.999 TL arası maaşlara: 7.650 TL promosyon,

10.000 TL ve üzeri maaşlara: 8.500 TL promosyon.

ING Bank'ın sağladığı bu fırsatlar arasında otomatik fatura talimatına 3 sefer 500 TL ödeme, %2,39 faizle ihtiyaç kredisi, dijital işlemlerde ek ücret alınmaması gibi avantajlar da bulunuyor. Ayrıca, ING kredi kartı başvurusu yapanlara ilk yıl kart ücreti alınmayacak ve 10.000 TL'ye kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunulacak.

Bu özel kampanyalarla ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için ING Bank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu özellikle emeklilere sunduğu fırsatlarla ING Bank, yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik gücünü artırmak isteyen emekliler için cazip seçenekler sunuyor.