ING Bank Emekli Olan Kişilere Müjde Verdi, 50.000 TL Ve Üzerinde Paraya Sıkıştığında Nakit Verecek

Emekli olan vatandaşlar acil paraya ihtiyaçları olduğu zaman bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı almak istemektedirler. Emekli olan kişiler bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa belirtilen şartlara uygun olması ile birlikte bu ING Bank üzerinden istedikleri zaman kredi alabilir. ING Bank üzerinden emekli olan vatandaşlara yapılan ve sadece gelir belgesiz olarak kullandırılacak 50.000 TL nakit kredi kampanyasına emekli maaşını ING Bank üzerinden olan vatandaşlar kullanabilecek.

Emekli maaşınızı ING Bank şubelerine taşıyarak bu Kredi kampanyasından yararlanabilir 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler ayrıca bu kredileri kullanmak için 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak kredi kullanacaktır.

Başvuru nasıl yapılacak?

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabilecekleri Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli olan kişiler ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak için sadece kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir.

ING Bank emekli vatandaşlar için yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında belirtilen şartlara uygun olması ile birlikte 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu sunacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar emekli maaşları ING Bank üzerinde değil ise kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

ING Bank üzerinden emekli maaşı taşırsanız banka sizlere sadece kredi değil hem borç kapatma kredisi hem aidatsız kredi kartı ve 2000 TL'ye kadar varan Emekli promosyonu imkanı da sunmaktadır. ING Bank üzerine emekli maaşınızı taşımak istiyorsanız sosyal sigortalar kurumu tarafından veya e-devlet sistemi üzerinden Mart dışına işlemlerinizi yapabilir ve maaş taşıma işlemi yaptıktan sonra en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ING bank'ın yapmış olduğu emekli kampanyaları ile ilgili bilgi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan tüm kampanyalara göz atabilirsiniz.