Garanti BBVA Bankası Banka Borçlarını Kapatacak, 200.000 TL Nakit Vererek Sıkıntıları Bitiriyor

Bankalarda olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız Garanti Bankası sizlere 200 bin TL'ye kadar nakit kredi kampanyası başlatıyor. Banka üzerinden yapılan Açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası şubelerine gelerek hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankadaki borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi kullanabilecek. Banka daha önce 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu borç kapatma kredisi kampanyasında Kredi limitlerini yükselterek yılbaşına kadar 200 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı kapatacak.

Başvuru

Sizlerde Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimlikleriniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 200 bin TL'ye kadar almış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyasında banka 24 ay vadeye kadar kredi işlemi yaparken belirtilen şartlara uygun olan kişilere hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisini bir arada verecek.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda sigortalı olarak çalışan vatandaşların son iş yerinde en az 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alıyor olması durumunda yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilecektir. Emekli olan kişiler bankadan maaş almıyorsa düşük limitli sadece ihtiyaç kredisi kullanabilir ve kredi başvurusu yaptığı zaman kredi notuna göre onay alabilir.

Emekli maaşınızı Garanti bankası'na taşırsanız daha yüksek limitler de kredi kullanma şansını elde eder ve kredi notunuz düşük olsa bile bu banka üzerinden nakit kredi kullanabilirsiniz.

Şartlar

Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen kişiler ve borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler belirli şartlara göre bu kredileri hemen alabilir. Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için bu banka üzerinden kredi kullanabilir.