ING Bank 65 Yaş Üzerinde Olan Kişilere 15000 TL Vereceğini Duyurdu, Başvuru Yapmak Yeterli, Şartlar Belli Oldu

ING 65 Yaş Üstü 15.000 TL Kredi Veriyor. Bu yeni kampanyada yaş sınırı yüzünden kredi alamayanlara 15.000 TL’ye kadar acil ihtiyaç kredisi verilmektedir. Sizde eğer 65 yaş üzerindeyseniz ve banka şartlarına uygunsanız aynı gün içinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka bu şekilde kredi kampanyasını duyurdu.

ING üzerinden başlatılan bu kampanyada emekli olmanız şartı aranmaktadır. Eğer emekli değilseniz 1 yıllık sigortanızın olması durumunda kredi alabilirsiniz. Genel olarak kredileri emeklilere veren ING bu kredilerde 65 yaş üstü olan ve banka sicili uygun olan kişilere aynı gün içinde istediği parayı verecektir. 15.000 TL kredi için 36 ay vadeli olarak kredi kullanılmaktadır.

ING 65 Yaş Üstüne Nasıl Kredi Veriyor?

Kredi başvurusu yapacaksanız bankanın sizden istediği bazı şartlar vardır. Bu şartlar aşağıda madde madde olarak belirtilmiştir.

· Bu kredi kampanyasından yararlanmanız için 65 yaş ve üzerinde olmanız gerekmektedir. Kredi kampanyasına en fazla 15.000 TL olarak başvuru yapabilirsiniz. · Kredi vadelerinde 3 ay ile 36 ay arasında vade yapabilirsiniz. · Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de faiz oranlarıdır. Faiz oranları yüzde 0.99 üzerinden verilmektedir. Yalnız kredi notu düşük olan kişilere daha yüksek oranlar ile kredi verilecektir. · Kredi başvurusu yapacak olan kişilere hayat sigortası zorunluğu vardır. · Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin maksimum 75 yaşında olması gerekiyor. · Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekliyse emekli maaşını ING’ye taşıması gerekiyor. · Kredi onayı alındıktan sonra yüzde 0.5 oranında bir tahsis ücreti tahsil edilecektir. · Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden kimlikle yapılmaktadır.

ING Kredi Kampanyaları Nelerdir?

ING üzerinden 65 yaş üstü olan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca konut ve taşıt kredileri de verilmektedir. Bunun için bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı almak için kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu bankadan internet bankacılığı kullanıyorsanız başvuru yapmadan önce kredi risk raporunu öğrenebilirsiniz. Bu şekilde başvuru yapmanız daha doğru olacaktır.