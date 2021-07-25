Akbank, Yapıkredi ve Garanti'den Borçlara 12 Ay Erteleme Müjdesi!

Gerçekleştirilecek tek işlem bu noktada başvuruda bulunmak. Kredi kartı borcu bulunanların yapması gereken tek işlem başvuru yapmak. Başvuruya yönelik istenen koşul ise bundan önceki kredi kartı borcu ekstrelerinin tamamını zamanında ödemek.

Kredi kartı borcu ödemesinin ertelenmesi için gerçekleştirilmesi gereken birkaç seçenek mevcut. Bunlardan biri, şubeye müracaat ederek kredi kartı borcunu ertelemek, diğeri ise telefon bankacılığı aracılığıyla kredi kartı borcunu ertelemek, diğer bir seçenek ise internet bankacılığı üstünden başvuruda bulunarak, kredi kartı borcunu ertelemek. Akbank, Yapıkredi ve Garanti BBVA tarafından açıklandı! Kredi kartı borçları, on iki ay süre ile ertelendi.

Akbank Yapıkredi Garanti Kredi Kartı Borcu Erteleme Nasıl Yapılır?

Özel bankalar arasında en büyük bankalar arasında gösterilen Akbank, Yapıkredi ve Garanti BBVA'da, müşterilerin kredi kartı borçlarını ertelemek için hazırlık yapmaya başladı. 12 ay süre ile herhangi bir faiz oranıyla büyük bir masraf ödemeden vatandaşların borçları erteleniyor. 12 ay süre ile ertelemede herhangi bir faize ek ücret talep edilmiyor.

Bunun haricinde 24 ay ve 36 ay süreyle erteleme gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumlarda banka uygun görülen faiz oranları ile beraber vatandaşlar, tekdüze teklifler yapıyor. 24 ay erteleme de 0.70 faiz oranı ile 36 ay süre ile ertelemede ise 1.30 faiz oranı ile, erteleme gerçekleştirmek mümkün bu hususta 3 yıl sonrasına kadar herhangi bir ödeme ve herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Akbank Kredi Kartı Borcu Ertleme

En fazla müşterisi olan bankalar içerisinde yer alan Akbank'ta kredi kartı erteleme ile ilgili hazırlıklara başladı. Yapıkredi ve Garanti BBVA Bankasındaki uygulamanın benzeri, Akbank tarafından doğrulanmaktadır. 12 ay süre ile erteleme de her hangi bir faiz talep etmemektedir. Bunun haricinde 24 ay ve 36 aylık ertelemelerde mevcut. 24 ay erteleme de 0.70 faiz oranı ile 36 ay ertelemede ise 0.99 faiz oranı ile erteleme ücreti talep edilmemektedir.

Bankanın koşullarına uygun herkes bu erteleme fırsatından faydalanabilmektedir. Koşullar arasında bundan önceki kredi kartı borçları ödemesinde herhangi bir aksama bulunmaması, ilk koşul, bunun haricinde, 18 yaşından büyük olmak ve SGK bağlı olmak, ikinci ve üçüncü koşul olarak belirtilmektedir. Akbank, Yapıkredi ve Garanti BBVA tarafından erteleme fırsatı sunması ile beraber diğer özel bankaların da buna benzer bir harekette bulunup bulunmayacağı da merak ediliyor.

12-24-36 aylık erteleme fırsatları diğer bankaların müşterilerine de sunuluyor. Akbank, Yapıkredi ve Garanti gerçekleştirdiği kampanya sosyal medya üzerinden büyük ilgi gördü, bunun dışındaki bankalarda bu kampanyaya yönelik harekete geçmeye hazırlanıyor. Akbank, Yapıkredi ve Garanti BBVA internet bankacılığı şubesi üzerinden ne zaman erteleme gerçekleştirileceği ve hangi koşulların talep edildiğini ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.