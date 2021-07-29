İletişim Başkanı Altun, “Ecem Güçlük” Açıklaması Yaptı

Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı’nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündemde yer alan Ecem Güçlük ile ilgili konuşmalar gerçekleştirdi. Sahte hesabın Ecem Güçlük adı ile açıldığını ifade eden Altun, 3 sene önce 4 kişinin evine girdiğini ve tecavüze uğradığını öne sürerek sosyal medya gündemini uzun süre meşgul etmiş ve gündemde yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan paylaşımın yalan olduğunu ve sözde bir yargıdan bahsedildiğini belirtti. Yapılan açıklamada zanlıların serbest bırakıldığını öne sürdüğünü ifade eden İletişim Başkanı İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında ilgili isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Bunun yanı sıra herhangi bir kriminal vakanın da bulunmadığı tespitinin gerçekleştiği ifade edildi.

Ecem Güçlük ismi ile açılan sahte hesabın gündem suikastı amacı taşıdığı bilgisine ulaşıldığını ifade eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun konunun gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını belirtti. Yapılan paylaşımların kamuoyunu manipüle ederek bir yalanın peşinden sürükleme amacı taşıdığı hakkında açıklamalar yapıldı. Bununla birlikte toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak bir çeşit siyasal algı operasyonunun yapılmasının amaçlandığı hakkında ifadeler kullanıldı.

Altun, programın açılışına video konferans ile katıldı ve önemli açıklamalar gerçekleştirerek gündemde yer aldı. Türk Konseyi ülkeleri arasındaki işbirliği ile dayanışmayı tüm alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da derinleştirmek için çabaladıklarını ifade eden Fahrettin Altun, programın bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türk dünyasının da sistematik dezenformasyon ve yalan terör ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Fahrettin Altun, bugüne kadar yalan terörü ile mücadelede Türkiye'nin önemli mesafeler kat ettiğini açıkladı.

Vatandaşları ve ülkeyi sosyal medyada yapılan algı operasyonlarından, manipülasyonlardan, yalan haberden ve sistematik dezenformasyon da korumak için gerekli adımların atıldığı bilgisini paylaştı.