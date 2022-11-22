İndirimin daniskası bu olsa gerek! A101 15,55 liradan satmaya başladı! Poşetini kap hemen koş!

A101 15,55 liradan satmaya başladı! Poşetini kap hemen koş! İndirimin daniskası bu olsa gerek! Enflasyon artışıyla birlikte market ürünlerinin fiyatları bir hayli yükseldi. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladılar. Neyse ki birçok market taşın altına elini koymayı seçti.

Yaptıkları indirimlerle birlikte vatandaşlar çok daha uygun fiyatlarda alışverişlerini yapabildiler. Her ay farklı bir market binlerce üründe indirim yapıyor. Bu aysa A101 yaptığı indirimlerle imdada yetişti. Temel gıda ürünlerinin birçoğunda yüzde 20’ye varan indirimler mevcut.

Yeni Fiyatlar Sevindirdi

Günümüzde artık tüketiciler bilinçli bir şekilde alışveriş yaparak bütçelerini aşmadan evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Her market farklı ürünlerde indirim yaptığından vatandaşlar çıkan yeni ürün kataloglarını alıyor ve ürünler arasından tercihlerini yapıyorlar.

Ayrıca bazı marketlerin online sitelerine müşteri çekmek için sadece internete özel indirimler yapması sonucu birçok vatandaş marketlerin internet sitesini de takip etmeye başladı.

Ayrıca internet siteleri üzerinden alışveriş yapıldığında ürünler eve kadar geldiğinden vatandaş yorulmadan ihtiyaçlarını karşılamaya da başladı.

Birçok yerde şubesi olan marketlerin yaptıkları indirimler sosyal medyada da oldukça olumlu tepkiler alıyor. Durumdan mutlu olan vatandaşlar yorumlarda olumlu düşüncelerini dile getiriyorlar. Her hafta indirimler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

A101 İndirmli Ürünler Mest Etti!

Kavanoz Kapağı 10'lu 12,95 TL

Ottimo Meşrubat Bardağı 12,50 TL

Porland Porselen Tabak 24,95 TL

Rooc Lüks Meyve Bıçağı 6'lı 29,95 TL

Ceviz Kıracağı 19,95 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı 9,95 TL

Güral Porslen Fincan Takımı 12 Parça 249,95 TL

Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL

Luminarc Salata Kasesi 34,95 TL

Luminarc Opal Makarna Tabağı 24,95 TL

Luminarc Opal Fırın Kabı 79,95 TL

Tüy Toplama Rulosu 12,50 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 32,50 TL

Bayan Desenli Pijama Takımı 169 TL

Silk&Blue Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Alt İçlik 64,95 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Üst İçlik 64,95 TL

Bay Eşofman Altı 99,95 TL

Bayan Balıkçı Yaka Triko Kazak 69,95 TL

Bay Balıkçı Yaka Triko Kazak 69,95 TL

Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 289 TL

Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 119,90 TL

Kiwi KJ1950 Yavaş Sıkım Sebze Meyve Sıkacağı 499 TL

Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender'ı 169 TL

Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 259 TL

Banvit Piliç Salam 32,95 TL

Torku Kramalı Gofret Çeşitleri 8,95 TL

Nestle Damak Antep Fıstıklı Çeşitleri 14,95 TL

Nestle Classic Çikolata Çeşitleri 10,95 TL

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