İndirimi gören poşeti kaptı, koştu! O market ayçiçek yağı fiyatını 45 TL birden düşürdü!

O market ayçiçek yağı fiyatını 45 TL birden düşürdü! İndirimi gören poşeti kaptı, koştu! Özellikle 2022 yılının son dönemlerine girmenin verdiği endişe ve 2023’te enflasyonların artması beklenirken, yağ fiyatlarına gelen zamlar oldukça gündemde olan bir konu olmuştur. Vatandaşlar hangi marketlerin en uygun fiyata satış yaptığını araştırıyor, ardından da fiyat karşılaştırması yaparak en uygun fiyatlı marketten alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Özellikle yağ fiyatlarının alınamayacak derecede artması insanları çileden çıkarmış ve isyan ettirmiştir. Sürekli indirim bekleyen halk için CarrefourSA tarafından yağ indirimi geleceği müjdesiyle sevindi.

CarrefourSA tarafından yağ fiyatlarında 45 TL birden indirim yapılması oldukça dikkat çekti ve gıda fiyatlarından bunalan halk için bu tarz haberler oldukça mutluluk verici haberler olmaktadır. Halkın genel beklentisi tüm gıda sektöründe olabilecek en uygun fiyatların getirilmesi ve en azından temel beslenme kaynağı olan yağ, süt, yumurta gibi temel kaynakların uygun fiyatlara düşürülmesi…

Bu konuda hükümet tarafından zabıtalara verilen yetkiyle, fahiş fiyatlarla satış yapan market zincirlerinin indirim yapmaması ya da belirlenen fiyatlara uymaması dahilinde ceza-i işlem görmesi hatta marketlerin kapatılmasına kadar ilerlenmesi önlemi alındı. Bu sayede bu fiyat artışına küçük bir önlem alınması sağlanacak ve vatandaşlar rahatlayacaktır.

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