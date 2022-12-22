Emekliye müjdeli haber verildi! Emekli maaşı alan kişiler 14.000 TL ödeme alacak

Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlar için 14.000 TL'ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı. Denizbank sadece emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda emekli müşterilerine 14.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri bankanın internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilecek.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyaları ile birlikte Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

14.000 TL'ye kadar emekli ödemesi

14.000 TL'ye kadar nakit emekli ödemesi kampanyasından faydalanarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde DenizBank şubeleri üzerinden işlemler kimlikleriyle birlikte yapılmaktadır. DenizBank'ın yapmış olduğu bir kampanyada emekli maaşı alan vatandaşların kendi maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapmak istiyorlarsa kredim t.c kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi durumunda başvuru gerçekleştirecek ve Denizbank cebimde kredi kampanyası üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebileceklerdir.

Denizbank sadece 14.000 TL değil daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olması durumunda yüksek limitli krediler kullandırılmaktadır. Denizbank 14.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapacağını ve bu krediler ile birlikte uygun faizlerle nakit kredi imkânından da faydalandıracağını açıkladı.