Araç sahiplerini üzecek haber Brent petrolde başlayan zirve rakamların görülmesi ile bu sabah saatlerinde gündeme geldi. Brent petrolün varil fiyatı son 9 ayın zirvesine ulaştı. Bu durum benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkiledi.

Temmuz ayında başlayan zam dalgası ile artan ÖTV oranı akaryakıtta benzin ve motorine 5 TL birden zam ile etkisini hissettirdi. 38 TL'ye kadar ulaşan benzin ve motorin fiyatları Eylül itibariyle gelen indirim müjdesi ile bir nebze olsun geriledi.

BRENT PETROL 9 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI!

31 Ağustos tarihinde benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk indirim uygulandı. Bu haberin ardından yine 1 Eylül sabah saatlerinde benzinin litre fiyatına 98 kuruşluk indirim uygulandığı müjdelendi. Peş peşe gelen indirim haberlerinin gölgesinde dün Brent petrol varil fiyat listesi vatandaşı yine hayal kırıklığına uğrattı. Brent petrolün varil fiyatı son 9 ayın zirvesine ulaştı. Bu durum LPG fiyatlarına zam ile yansıdı.

LPG ZAMMI İLE GÜNCEL FİYAT NE KADAR OLACAK?

Kurda başlayan artış ile birlikte LPG'ye 5 Eylül Salı günü 1 lira 50 kuruş zam uygulanacağı paylaşıldı. Bu sabah saatlerinde açıklanan haberin detaylarında paylaşılan zam tutarı uygulandıktan hemen sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel LPG fiyatları ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak edildi.

5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak LPG zammı ile birlikte İstanbul'da LPG'nin litresi 17,88 TL, Ankara'da LPG'nin litresi 17,79 TL, İzmir'de LPG'nin litresi 17,50 TL'ye ulaşacak.

2 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

2 Eylül Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki listeden takip edilebilir:

-İstanbul benzinin litre fiyatı 36,68 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,80 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 15,98 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 37,18 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,45 TL

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 16,15 TL

-İzmir benzinin litre fiyatı 37,24 TL

-İzmir motorinin litre fiyatı 38,40 TL

-İzmir LPG'nin litre fiyatı 16,02 TL