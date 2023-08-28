İhracatçı firmaların uygun maliyetli krediye ulaşabilmesinin yolu açıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın dahil olduğu toplamda 11 özel banka ile masaya oturdu. Yapılan anlaşma doğrultusunda ihracatçı firmaların 1 milyar dolarlık vadesiz ihracat kredisine ulaşabilmesi kolay hale getirildi. İhracatçılara yönelik sunulan yeni kredi paketi vadesiz ihracat kredi paketi olarak piyasaya sunuldu.

VADE SÜRESİ 12 AYDAN 36 AYA ÇIKACAK!

Yeni dönemde firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini o bankalara yönlendirmesi ile kredi vadeleri için belirlenen süre esnek vadede uzatılabilecek. Firmanın tercihi doğrultusunda taksitli ya da Rotatif kredi seçeneği değerlendirilebilecek. Bu fayda Rotatif kredi seçeneğini tercih eden firmaların 12 aylık süre ile başlatmış olduğu kredi vadelerini 36 aya kadar çıkarmış olacaak. Peki bu durumun firmaya ne gibi bir kazancı olacak?

PROJENİN İHRACATÇI FİRMALARI KATKISI NE OLACAK?

İhracatçı firmalar yeni dönemde artık tek seferlik kredi kullanmak zorunda kalmayacak. Bu sayede sürekli finans akışı kesintisiz bir kaynak doğrultusunda desteklenmiş olacak. Taksitli kredi seçeneğinin yanı sıra vade süresinde uygulanacak esneklik ihracatçı firma içinde fayda olarak görülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 11 farklı banka ile birlikte imzalanan vadesiz ihracat kredi paketi sayesinde dünya ticaretinde rekabet edilebilecek bir üretim kapasitesine ulaşılmak hedefleniyor. Teknolojiye dayalı bir ihracat ile üretim hacmini arttırmak, rekabet gücünü etkileyecek finansman gücünü bulabilmeyi sağlayacak.

İhracata 1 milyon TL katkı paketi ile yükselen enflasyon ve finansal darboğaz sürecini bankalarla birlikte daha kolay atlatmak hedefleniyor. Türkiye'nin refahını artırmak ve ekonomisini büyütebilmek için bir fırsat olarak görülen bu yatırım ile “İşsizlik oranının tek haneye indirildiği ve makine yatırımlarını çift haneye yükseldiği bir 2023 hedeflendiği de” ifade edildi.