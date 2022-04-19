İmran Han'ın Tahttan İndirilmesi Pakistan'daki Sivil-Asker İlişkilerini Nasıl Etkiledi?

İmran Han bir kez daha Pakistan siyasetinin kıvrımını müthiş iradesine göre bükmeye çalışıyor.

Kısa süre önce başbakan olarak görevden alınan Han, hızla siyasi köklerine geri döndü ve destekçilerini hileli bir sistem olarak adlandırdığı şeye karşı topluyor.

Ve destekçileri cevap veriyor.

Cumartesi günü Karaçi'deki bir mitingde Han, ABD'nin kendisini görevden almak için iddia ettiği bir komployu bir kez daha ortaya koyarken büyük bir kalabalık tarafından alkışlandı.

Han, "Öyleyse söyle bana, Pakistanlılar, bu bir komplo muydu, değil miydi, ellerini kaldır ve bana söyle," diye sordu.

"Komplo!" diye kükredi, kalabalık geri döndü.

Değişim, Pakistan'ın güçlü askeri liderliğine bir tokat oldu.

Perşembe günü, ordu sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Han'ın ABD'nin Han'ı devirmek için Pakistan içindeki müttefiklerle ortaklık kurduğu iddiasını reddederek ulusal manşetlere çıktı.

Ordu sözcüsü, Han'ın "komplo" kelimesini kullanmasını özellikle reddetti ve eski liderin Karaçi'deki kalabalığa tavsiyede bulunmasına neden oldu.

Han ve askeri liderlik arasındaki ileri geri gidiş, Han'ın kendisini ulusal siyasi söylemin merkezinde tutmak ve erken seçimleri uygun şartlarda zorlamak için yüksek riskli bir siyasi stratejisinin bir parçasıdır.

Kriketçiye dönüşen politikacı için riskler önemli; askeri liderlik, çıkışından bu yana, Han'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf'ı (PTI) tarafından düzenlenen protestolarda ve sosyal medyada kendisine yöneltilen serbest siyasi eleştirilere kılını kıpırdatıyor.

"Ordu gücünü halktan alır ve ordu ile halk arasında kama yaratma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir" diyen ordu komutanı General Qamar Bajwa'nın subaylarına isimsiz "düşman güçlere" atıfta bulunduğu aktarıldı.

Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) raporuna göre, Bajwa ayrıca "yanlış bilgilendirme ve propagandanın devlet bütünlüğünü tehdit ettiği" uyarısında bulundu ve "spekülasyon ve söylentilere" karşı koyma çağrısında bulundu.

PTI, yıllarca, önceki sivil hükümetlerden farklı olarak sivil-asker uyumu iddiası olan askeri önderlikle "aynı sayfada" olmanın keyfini çıkardı.

PTI ayrıca, siyasi muhaliflerini, özellikle de Pakistan Müslüman Birliği-Navaz'ı (PML-N), askeri önderliğe iftira attıkları iddiasıyla rutin olarak kınadı.

Şimdi, Han'ı ve PTI'sını askeri liderliğe saldırmakla suçlayan PML-N'dir.

Pazartesi günü, bir sonraki enformasyon bakanı olması muhtemel Marriyum Aurangzeb, PTI'yı, sosyal medyada "kurumları kötüye kullanmak, nefret söylemini teşvik etmek ve ülkede kaosu yaymak" için bir kampanya düzenlemekle suçladı.

Han'ın bu kez iktidarı yeniden ele geçirme yönündeki son siyasi arayışı, hükümeti şimdi parlamentoyu kontrol eden Başbakan Şehbaz Şerif tarafından pekiştirilen iktidar gerçeğiyle de çarpışıyor.

Ve Cumartesi günü, Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap Meclisi'ndeki yumrukların ortasında, iktidar yine Han'ın PTI'sından koparıldı.

Pencap'ın yeni başbakanı Hamza Şahbaz, Şerif'in oğludur – Pakistan tarihindeki ilk baba-oğul ikilisidir.

Federal kabinenin oluşumu, yeni hükümetin Han'dan uzaklaşmasına ve kendi seçim bölgelerine odaklanmasına izin vererek daha fazla konsolidasyon anlamına gelebilir.

Bu nedenle, Han'ın 21 Nisan'da Lahor'daki bir sonraki halka açık mitingiyle, destekçileri söyleminde olası bir tırmanma için hazırlanıyorlar.

Peşaver'deki PTI milletvekili Şer Ali Arbab, Han'ın stratejisi hakkında "Görünüşe göre fikir, baskı uygulamak, baskıyı artırmak" dedi.

"Ancak Han, yargının kuruluşuna ve rolüne atıfta bulunmada daha doğrudan hale gelirse, gerçekten patlayıcı bir durum haline gelebilir."