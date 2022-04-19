ABD'li Yetkililer Göç Zirvesine Katılırken, Politikalar Ateş Altında

Üst düzey ABD'li yetkililer, göçmen hakları gruplarının ABD politikalarının kuzeye yönelen göçmenlerin ve sığınmacıların karşılaştığı tehlikeleri daha da kötüleştirdiğini söylediği Amerika'daki göç zirvesi için Panama'dalar.

ABD dışişleri ve iç güvenlik sekreterleri, Salı ve Çarşamba günleri Panama City'de göç üzerine bir bakanlar konferansı için batı yarımküredeki diğer 20 ülkeden meslektaşlarına katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, "ABD heyeti, düzensiz göç ve zorla yerinden edilme konusunda ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için devam eden çabalarımızı derinleştirecek ve Haziran ayında başarılı bir Amerika Zirvesi için zemin hazırlayacaktır" dedi.

Bununla birlikte, göçmen hakları savunucuları, ABD ve diğer hedef ülkeler tarafından dayatılan güvenlik ve caydırıcılık politikalarının, göçmenlerin ve sığınmacıların bölgeden transit geçiş sırasında karşılaştıkları riskleri ağırlaştırdığını iddia ediyor.

"ABD hükümeti uygulamaya çok odaklandı," diyor ABD'li kar amacı gütmeyen bir grup olan Human Rights First'te mülteci koruma araştırma ve analiz direktör yardımcısı Kennji Kizuka. "Bu, birçok sığınmacıyı daha tehlikeli yollara gitmeye zorladı" dedi El Cezire'ye.

'Bütünsel yanıt'

Panama Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, bu haftaki konferanstaki üst düzey diyaloğun "düzensiz göçün kıtamızda yarattığı zorluklara bütüncül bir yanıt" izleyeceğini söyledi.

Çok taraflı bankalar, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar da bakanlar konferansına katılıyor.

UNHCR'nin Latin Amerika ve Karayipler sözcüsü William Spindler, dünyada zorla yerinden edilmiş tahmini 82,4 milyon insanın beşte birinden fazlasının Amerika'da olduğunu söyledi.

Spindler, Al Jazeera'ye e-posta yoluyla verdiği demeçte, "Hareket halindeki nüfusların istikrara kavuşmasını sağlamak için en etkili ve sürdürülebilir strateji, düzenlilik ve entegrasyon süreçlerine yatırım yapmaktır" dedi.

"Bir örnek, Kolombiya'nın topraklarında yaşayan tüm Venezüellalılara 10 yıllık bir süre için geçici koruma statüsü vermesidir" dedi.

Bakanlar konferansına katılan UNHCR temsilcileri, yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak için bölgesel koordinasyon mekanizmalarının ve uluslararası ve özel sektör aktörleriyle angajmanların önemini de vurgulayacaklar.

Spindler, "Dünyanın dikkatinin Ukrayna'daki krize odaklandığı bir zamanda, uluslararası toplumun siyasi taahhüdünü ve kaynaklarını hak eden ve ihtiyaç duyan başka durumlar olduğunu hatırlamak önemlidir" dedi.