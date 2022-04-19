IMF, Rusya'nın Savaşı Üzerine Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına atıfta bulunarak küresel ekonomik büyüme tahminini neredeyse tam bir puan düşürdü ve enflasyonun artık birçok ülke için "açık ve mevcut bir tehlike" olduğu konusunda uyardı.

IMF Salı günü yaptığı açıklamada, savaşın enflasyonu daha da artırması bekleniyor, IMF Salı günü yaptığı açıklamada, enerji ihracatını hedeflemek için Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının daha da sıkılaştırılmasının küresel üretimde bir başka büyük düşüşe neden olacağı konusunda uyardı.

IMF, diğer risklerin Çin'de COVID-19 kilitlenmelerinin alevlenmesinden kaynaklanan beklenenden daha keskin bir yavaşlamayı içerdiğini söyledi.

IMF, gıda, enerji ve diğer mallar için yükselen fiyatların, özellikle savunmasız gelişmekte olan ülkelerde, sosyal huzursuzluğu tetikleyebileceğini söyledi.

Rusya tarafından üretilen petrol, gaz ve metallerin ve hem Rusya hem de Ukrayna tarafından üretilen buğday ve mısır arzının azalması, Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika'da fiyatları keskin bir şekilde artırdı, ancak dünyadaki düşük gelirli hanelere zarar veriyordu.

Tahminlerini bu yıl ikinci kez düşüren küresel kriz borç vereni, savaşın Rusya ve Ukrayna üzerindeki doğrudan etkileri ve küresel yayılmalar nedeniyle Ocak ayı tahmininden sırasıyla yüzde 0,8 ve 0,2 puanlık bir düşüşle hem 2022 hem de 2023'te yüzde 3,6'lık bir küresel büyüme öngördüğünü söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin maliyeti nedir? Yıkıcı insani maliyetlere ve küresel ekonomi için büyük bir gerileme ile krizin üstüne bir kriz, "IMF Başkanı Kristalina Salı günü bir gıda güvenliği paneline verdiği demeçte.

'Sismik' savaş etkileri

IMF, Ukrayna'nın GSYİH'sının bu yıl yüzde 35 oranında çökeceğini, Rusya'nın üretiminin ise 2022'de yüzde 8,5 oranında küçüleceğini tahmin ediyor.

Ancak IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Rusya'ya karşı yaptırımların enerji ihracatına kısıtlamalar getirecek şekilde sıkılaştırılmasının, Rusya'nın GSYİH'daki düşüşünü 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkarabileceğini söyledi.

Gourinchas, yüksek enerji fiyatlarından, güven kaybından ve finansal piyasa kargaşasından kaynaklanan yayılmaların, küresel büyüme tahminlerinden iki puan daha düşüreceğini söyledi.

IMF, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşın, Doğu Avrupa'da insani bir krize neden olduğunu ve yaklaşık beş milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere götürdüğünü söyledi.

Savaş, koronavirüs pandemisine bağlı arz ve talepteki dengesizlikler nedeniyle birçok ülkede zaten yükselen enflasyonu daha da kötüleştirdi ve Çin'deki son kilitlenmelerin küresel tedarik zincirlerinde yeni darboğazlara neden olması muhtemel.

"Savaş, son yıllarda küresel ekonomiyi vuran bir dizi arz şokuna katkıda bulunuyor. Sismik dalgalar gibi, etkileri de emtia piyasaları, ticaret ve finansal bağlantılar yoluyla çok geniş bir alana yayılacak, "dedi Gourinchas.

Gourinchas, merkez bankalarının enflasyonla daha sıkı para politikasıyla mücadele etmek için artan bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ve yaptırımların daha da sıkılaştırılmasının bu hareketi hızlandırabileceğini ve bunun da gelişmekte olan ekonomiler için daha fazla zorluğa neden olabileceğini sözlerine ekledi.