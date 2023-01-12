İlkokula Giden Çocuklara Devletten 150 TL Eğitim Desteği Hangi Aileler Yararlanacak...

Devlet aracılığı ile okula giden çocuklara destek olma maksadı güdülerek çocuk başına ailelere 150 TL’lik ekonomik anlamda destek sağlanacak. Günümüzde yaşanan ekonomik bunalımdan dolayı çok fazla aile bu durumdan olumsuz etkilendi ve okula giden çocukların da maddi imkânsızlıktan dolayı bazı masraflarını karşılamadığı gözler önüne serildi. Devlet ise bu duruma el atarak çocuğu okula giden ailelere yönelik eğitim masrafı katkısında bulundu.

Habere göre çocuğu ilkokulda giden ortaokula giden ailelerin durumuna göre aylık olarak bir miktar düzenli bir şekilde devlet eliyle harçlık parası yatırılacak. 150 TL’lik eğitim desteğinden faydalanmak için ise ailelerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Aileler ise bu ödenekten faydalanmak için e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile birlikte kayıt yaptırmaları ve başvuruda bulunmaları şart koşuluyor. Kişinin başvuru şartları incelendikten sonra herhangi bir şekilde olumsuz durumla karşılanmadığı görülürse aylık olarak 150 TL’lik eğitim desteği sağlanıyor.

Her Çocuk Başına 150 TL Ödeme Yapılacak!

Türkiye Cumhuriyeti’nde çocuğu olan ve çocuğu okula giden ailelere yönelik ekonomik anlamda bir destek de devlet tarafından geliyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile çocuğu okula giden ailelerin eğitim masraflarının bir nebze olsun rahatlatılması amacıyla her ay düzenli olarak 150 TL’lik yardım yapılıyor. Çocuğu ilkokula giden ortaokula giden ailelere yönelik devletin belirli miktarlarda ortaya koymuş olduğu tutar ilgili hesaplara düzenli olarak aktarılacak.

Bu destek kampanyasında ise ilkokula giden erkek çocuklara yönelik ailelere ₺90 kız çocukları için bu tutar 100 TL olurken ortaöğretime giden kız öğrencilere 150 TL erkek öğrencilere ise 130 TL tutarındaki destek ilgili hesaplara aktarılmış olacak. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından dağıtılacak olan 150 TL’lik cep harçlığı çocuğun öğrenci belgesi ile birlikte anne ya da babasının başvuru yapması gerekiyor.

Engel hesaplara ise bu tutarlar 2 ayda bir olmak üzere toplu bir şekilde hesaplara aktarılıyor. Bu ödenekteki şartlar arasında aile içerisindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden biri yani bu şekilde azami olarak yaşam sınırının altında kalma şartı da gözetilmekte.