Galatasaray son dakika transfer haberi geldi! Yıldız geliyor! Hadi hayırlı olsun! Nokta atışı!

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında takımlar hazırlık maçları düzenlemişti. Galatasaray, Antalya’da kampa girerken, 16 Aralık tarihinde Fransa’nın Toulouse takımıyla karşılaştı. Sarı-Kırmızılı teknik heyet 2-1 kazandığı özel maçta bir futbolcuyu çok beğenmişti. Takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2023’te sona erecek Hollandalı futbolcu Branco Van Den Boomen’in durumu araştırılmaya başlandı…

İLK KEZ HOLLANDA BASINI DUYURDU

2022 yılının aralık ayında Hollanda basını bu girişimi ilk kez duyurdu. Hollanda'dan Eindhovens Dagblad'ın haberinde; sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boomen'i düşük bir bonservis bedeli ödeyerek ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Hatta Toulouse kulübünün transfere karşı çıkmayacağı da ifade edildi. Galatasaray’ın, Boomen'i ocak ayında kadrosuna dahil edemezse sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabileceği de ifade edildi.

GALATASARAY’A KARŞI 78 DAKİKA

Sarı-Kırmızılılara karşı hazırlık maçında 78 dakika süre bulan Van Den Boomen; 47 pasta yüzde 89.4’lük isabetle oynadı. Başarılı orta saha oyuncusu, girdiği tek ikili mücadeleden galip çıktı. Maçta takımının 41. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Hollandalı futbolcu, 1 de top kapmıştı. Van Boomen, oyunun iki yönüne de katkı vererek dikkatleri çekmişti.

MARKET DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Futbola Willem’de başlayan Boomen, 2011’de Ajax altyapısına transfer oldu. Bu kulüpte U17, U19 ve U21 formaları giyen başarılı orta saha, 2014’te FC Eindhoven’a gitti. Bir süre Willem ve Heerenveen’de top koşturduktan sonra 2019’da ülkesinin De Graafschap takımına 325 bin Euro bedelle satıldı. Boomen, bu kulüpte 1 yıl oynadıktan sonra Fransa’nın Toulouse ekibine 350 bin Euro karşılığında katıldı. Boomen’in şu anda transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

OCAK AYINDA HAMLE GELECEK Mİ?

Transfer dedikodularının arttığı bu dönemde Van Boomen hakkında gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Hollandalı futbolcu hala kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, başarılı futbolcuyu ocak ayında cüzi bir bedel karşılığında mı, yoksa haziran ayında bonservissiz mi kadroya katacağı merak ediliyor…

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