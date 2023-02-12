Anaokulları ve Kreşler Ne Zaman, Hangi Tarihte Açılacak?

İki sarsıcı deprem, Kahramanmaraş merkezli olarak 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelmişti. 20 bini aşkın can kaybına sebep olan korkunç felaket çevre illerde de yıkıma yol açmıştı. Yaşanan sarsıcı depremler sonrasında ülke genelinde okullarında tatil edildiği bilgisine ulaşıldı. Peki anaokulları ne zaman açılıyor, kreşler ne zaman açılıyor? Ülke genelinde Okulların tatil edilmesi sonrasında anaokulları ve kreşlerin ne zaman açılacağı da merak konusu oldu ve arama motorlarında bu sorunun yanıtı araştırıldı. Sizler için haberimizin devamında anaokulları ve kreşlerin ne zaman ve hangi tarihte açılacağı ile ilgili açıklanan bilgileri yazdık.

Korkunç depremler Kahramanmaraş'ta yaşandı ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 20 binden fazla can kaybına yol açan korkunç deprem felakete sebep oldu ve ülke genelinde okulların tatil edildiği de öğrenildi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2. dönemde üniversitelerin online eğitimi getireceğini belirtti ve bu duruma sebep olarak deprem mağduru vatandaşların KYK yurtlarına yerleştirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin bahar döneminin yüz yüze yerine online olarak yapılacağını açıklaması sonrasında gözler anaokulları ve kreşlere çevrildi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çeşitli açıklamalarda bulundu ve merak edilenler yanıtlandı.

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hem çalışan annelerin yoğun talebi üzerine hem de yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen anne babaların istekleri üzerine depremin yaşandığı 10 il haricinde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim öğretimlerine başlamaları hakkında karar aldı.

Konu hakkında bir yazı da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzası ile illere gönderildi ve beklenen yanıt öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları sebebiyle Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerindeki ve afet bölgesi haricinde kalan diğer illerde özel ve resmi okullarda 20 Şubat tarihine kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

İllere gönderilen yazıda çalışan anneler ve yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen vatandaşların göstermiş olduğu yoğun talep üzerine mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamadıkları sebebi ile okul öncesi kurumların açılması ile ilgili yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi. Bu kapsamda korkunç felaketin etkilediği 10 il haricinde 71 ilde 13 Şubat tarihinde özel okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ile etkileyen depremler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm ülkede eğitim öğretime 20 Şubat tarihine kadar ara verildiğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Depremin etkilediği 10 il haricindeki 71 ilde yalnızca özel okulda okul öncesi eğitim gören çocukları kapsayacak şekilde eğitim öğretimin 13 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bilgisi açıklandı. Tüm Türkiye'de yaşanılan deprem felaket sebebiyle eğitim öğretime verilen ara 20 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı ve bu duruma sebep olarak Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerin deprem bölgesinde olduğu ifade edilmişti.