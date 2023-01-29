İlkokul, ortaokul, lise öğrencisine en az 5.100 TL, 1.250 TL ve 663,87 TL ödeme! Başvuru şartı olmadan hemen alın

Başvuru şartı olmadan hemen alın... İlkokul, ortaokul, lise öğrencisine en az 5.100 TL, 1.250 TL ve 663,87 TL ödeme! Ülkemizde sosyal devlet olmanın gereği olarak öğrencilere yardım ödemeleri yapılmaktadır. Maddi olarak durumu iyi olmayan kişilere yapılan bu ödemeler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama adına çok önemli olmaktadır. Türkiye’de milyonlarca öğrenci her yıl devlet desteğinden faydalanmaktadır. Üniversite öğrencilerine burs ve kredi destekleri sağlanmasının yanında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri de burs imkanlarından faydalanabiliyor. Bursluluk sınavı sonucunda binlerce öğrenci burs almaya hak kazanıyor. Lisans düzeyinde burs her ay 1.250 TL’ye çıkarken; devlet okullarına giden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ise en az 5.100 TL ödeme verilmesi planlanmaktadır.

Başarılı öğrencilere teşvik amaçlı olarak verilecek

Asgari ücretin % 60’ı bugünkü ücret hesabına göre 3.300 lira yapıyor. Asgari ücrete zam gelmesi durumunda bu ödemelerin de değişeceği yeniden hesaplanacağı belirtilmektedir. Böylelikle başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan bu ödemeden devlet okullarında okuyan öğrenciler faydalanabilecek. Öğrencilerin okullarında dereceye girmesi gerekecek.

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