Tüm SSK Bağ-Kurluları kapsıyor! Gece yarısı müjde verildi! 9 ila 10 yıl öncesinden emeklilik için şans doğdu! Mevzuatlarımızda erken emekliliği işaret eden bazı maddeler bulunuyor. Bunlardan birisi de malulen emeklilik hakkı. Çalıştığı dönemde çalışma gücünü belirli bir oranda kaybeden kişilere daha erken tarihlerde emekli omla şansı tanınıyor. Sigorta giriş tarihi de burada karşımıza çıkıyor.

Gece yarısı müjde verildi. 9 ila 10 yıl öncesinden emeklilik için şans doğdu. Tüm SSK Bağ-Kurluları kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olacak vatandaşlara 3 önemli şartı ilk plana alarak emekli maaşı bağlıyor. Bu şartları yerine getiren tüm çalışanlar maaşına kavuşuyor. Öte yandan daha erken tarihte emekli olma hakkı da bulunuyor. Bu hakları sağlayan hususlardan birisi de malulen emeklilik hakkı olmaktadır. Bu hakla yüz binlerce kişi daha erken tarihte maaş alabilmektedir.

10 YILDA EMEKLİLİK HAKKI

Çalıştığı dönemde çalışma gücünü belirli bir oranda kaybeden kişilere daha erken tarihlerde emekli omla şansı tanınıyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK ŞANSI TANINIYOR

Ayrıca prim günü yetmeyen ve yaşı sebebiyle artık tamamlama şansı da kalmayan sigortalılar yaştan emeklilik hakkı da veriliyor.

ERKEN YAŞTA SİGORTALILIK ŞART

Bunun sağlanabilmesi için erken yaşta sigortalı olmak gerekiyor ve bu husus diğer hususların önünde yer alıyor..

GİRİŞ TARİHİ ÇOK KRİTİK...

Daha geç bir tarih sigortalı olan kişilere de bir şans tanınıyor. Kısaca anlatmak gerekirse, 10 yılla yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip olunuyor.

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