İlk Taksit 3 Ay Ödemeden, 36 Ay Vadeli 25.000 TL Kredi Verilecek, Bankalar Kampanyalarını Duyurdular

Bankalardan yeni bir duyuru yapıldı. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak 25000 TL alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar 25000 TL ihtiyaç kredilerini kullanmak istiyorsa, ilk taksit ödemelerine 3 ay ertelemeli olarak vereceğimiz bankalar üzerinden yapabiliyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olması durumunda kredilerini aynı gün içerisinde kullanabilirler. Kredi notu: 1200 ve üzerinde olan bankalarla arası iyi olan kredi sicili temiz olan müşteriler kredilerini kullanabilir. 25000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ve en fazla 36 ay vadeyle kredi işlemleri yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın diğer kredi başvuru yöntemlerini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank 25.000 TL Kredi Başvurusu

İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme ve toplamda 36 ay vadeli 25000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda banka üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredilerini kullanabiliyorlar. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile veya bankanın internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin SMS ile kredi başvurusu yapmaları için cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazmaları ile birlikte 44 25 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca bu banka üzerinde bir hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan 25000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu yapabilir, ertelemeli olarak kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 25.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgelerini verip, düşük faizli kredi kullanabiliyor. Kredi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte bu bankadan hem 3 ay ertelemeli, hemde toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. Sigortalı olarak çalışıyorsanız, uzun kıs süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmanız ve emekliyseniz de emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşımanız durumunda daha yüksek krediler kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişilerin 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu krediler ile birlikte ayrıca diğer bankadaki olan borçlarında kapatabilmektedirler.

Vakıfbank 25.000 TL Kredi Başvurusu

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank şubelerine giderek yine bu bankadan da aynı şartlar dahilinde kredi onayı alabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde kredi notunuzun uygun olması ile birlikte kredi onayına aynı dakika içerisinde alabiliyorsunuz. vakıfbank, üzerinde hesabı olan kişiler, Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da kredi kullanabiliyorsunuz.