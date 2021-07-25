Bankamatik Kartlarına 15000 TL Yükleniyor, Başvuru Yapmanız Yeterli Olacak, Herkes Alabilecek

Banka kartı olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda, banka kartı üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Bankalarda son dakika haberi olarak, kredi vereceğini duyurdu. 15000 TL'ye kadar yüklenecek olan bu limitlerde, banka kartınızın olması yeterlidir. Her bankanın bu kampanyadan yaptığını söyleyemeyiz. Bankalar müşterilerine kendi bankası kampanya yapması durumunda online olarak işlem yapacak ve bu online sonrasında kredi onayı alabileceklerdir. Onay aldığınızda da banka sizin hesabınıza paranızı yatıracaktır.

Son zamanlarda oldukça rastladığımız banka haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banka kredi notu uygun olan kişiler, banka kredi sicili temiz olması durumunda hemen bankanın online kredi imkanlarından faydalanarak, kredi işlemlerini yapabileceklerdir. Kredi işlemlerinizi yaptıktan sonra, bankamatik hesabınıza atacağınız ihtiyaç kredisi, 36 ay vadeye kadar geri ödemesi olacaktır. Başvuru yapan kişiler, banka kredi siciline uygunsa hemen onay alabileceklerdir. Bankalar kampanyaları kendi internet sitelerinde paylaştı. İşte detaylar...

QNB Finansbank'tan Anında 15000 TL Kredi

15000 TL kredi almak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız durumunda bankanın internet bankacılığına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabileceksiniz. QNB Finansbank hesabınızın üzerinden onay verilecek ve bu onay ile birlikte sizlere kredi sonucu hemen söylenip, onaylanan tutar hesabınıza yatacaktır. QNB Finansbank kişilerin banka kredi notuna göre faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadur. İhtiyaç kredisi ve diğer tüm kredilerde olduğu gibi banka kredi notu yüksek olan kişilere bu krediler sunmaktadır. Ayrıca SMS ile de başvuru yaparak ne kadar onay alacağınızı bu bankadan görebilirsiniz. TC Kimlik numaranızı 5030 mesaj numarasına gönderirseniz 5 dakika içinde kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir.

Denizbank 15000 TL Mobilden Yükleyecek

15000 TL kampanyası yapan bankalardan birisi de Denizbank oluyor. Banka yeni kampanyası ile birlikte, 15000 TL'ye kadar kredi yüklemesini mobil uygulama üzerinden yapıyor. Uygun faiz oranları ve başvuru şartları ile birlikte, Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak kredi başvurusu yapabileceksiniz. Denizbank 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak onaylanan tutarı hesabınıza atacak. Banka hesabınız Denizbank olması durumunda bu kampanyaya katılabilirsiniz. Üstelik daha önce bankadan kredi kullanan ve bu kredileri düzenli ödeyen kişilerde hesaplarına daha yüksek limitlerde kredi yüklemesi yapacaklardır.

Akbank 15000 TL Direkt Kredi Veriyor, Hesaba Yatıyor

Akbank üzerinden 15000 TL'ye kadar direkt kredi başvurusu yapabilirsiniz. Uygun faizli olarak verilecek bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli işlem yapılacaktır. Akbank kredisine başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere sonuç direkt uygulması üzerinden de gösterilecektir. Bankanın müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu yapabilir, onaylanan krediyi de hesaba atabilir. Banka ayrıca SMS kredi hizmeti de veriyor. SMS ile kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına gönderin.