İlk otomobilini alacaklara ÖTV müjdesi! Sıfırlanabilir! 5 yıl satmama şartıyla ÖTV'siz araba talebi bakanlıkta

Sıfırlanabilir! İlk otomobilini alacaklara ÖTV müjdesi! 5 yıl satmama şartıyla ÖTV'siz araba talebi bakanlıkta... Sıfır araç alamayanlar için ikinci el piyasasında yaşanacak gelişmeler çok önemli. Uzmanlar, sıkı bir denetimden geçirdikten sonra ikinci el araç ithalatının 2023 yılında yapılabileceğini açıkladılar. Sıfır ve ikinci el araçlardaki fahiş fiyat meselesinde stok sorunun da çözülmesi gerektiği vurgulanıyor. ÖTV indirimi yapılacağı haberleri yayılınca insanlar bayilere gitmiş ancak araç olmadığından alamamıştı. Ülkemize araç girişinde gerekli denetimler yapıldığında ikinci el ithalatı kısmi bir çözüm sunabilir. Uygun fiyata araç almayı bekleyenler için bu konuda açıklama yapılması merakla bekleniyor.

Deprem Türkiye'de her yıl milyonlarca insanı etkileyen bir doğal afet. Bu doğrultuda, son zamanlarda Türkiye'de depremzedelere yönelik birçok yardım kampanyası düzenleniyor. Ancak depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan arabalarını yeniden satın almak için ÖTV'siz araç satışı önerisi de gündeme geldi. İşte ÖTV'siz araç satışıyla ilgili son gelişmeler.

Depremzedelerin Mağduriyetleri

Depremzedelerin mağduriyetleri her geçen gün artıyor. Sigortalılık oranlarının oldukça düşük olması sebebiyle depremzedelerin arabaları genellikle sigortasızdı. Bu durumda depremzedeler, hem evlerini hem de arabalarını kaybettiler.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ÖTV'siz Araç Satışı Önerisi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, depremzedelerin arabalarını yeniden satın almaları için ÖTV'siz araç satışı önerisinde bulundu. Bu öneri, Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

"Tek Seferlik" ÖTV'siz Araç Satışı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, depremzedelerin ÖTV'siz bir kereye mahsus araç alması konusunda çözüm beklediklerini söyledi. Bu öneri, deprem felaketi yaşayanların yüzde 25'inde arabalarını kaybetmiş durumda olan insanları destekleyecek.

Kadın Girişimcilere Destek

Hatay bölgesinde deprem öncesi nüfusun 1 milyon 900 bin civarında olduğu ifade edilirken, şu an gönüllülerle birlikte toplam nüfusun 700 bin olduğu ifade edildi. Bölgeye geri dönecek olan insanlar için kadın girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, "Bizim burada beklentimiz ve talebimiz kadın girişimcilere bir pozitif ayrımcılık istiyoruz. Tersine göçü kadınlar başta olmak üzere tekrar başlatmak gerek." diye konuştu.

Depremzedeler İçin ÖTV'siz Araç Satışının Önemi

Depremzedelerin yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, ÖTV'siz araç satışı, onların hayatını kolaylaştıracak bir adım olabilir.

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