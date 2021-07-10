İlk Kez Kredi Kullanacaklara Son Dakika Müjdesi Geldi. Kredi Almayanlara 10.000 TL Nakit Ödemesi Başladı

Kredi kullanmak isteyen ve ilk kez bir bankadan işlem yapacaklara müjdeli haber bankalardan geldi. İlk kredi adı altınta yapılan bu yeni kampanyalar ile sizlerde destek kredileri kullanarak 10.000 TL'ye kadar onay alacaksınız. Bankalardan kredi kullanabilmeniz için daha önce bir banka çalışmanızın olması gerekiyor. Rastgele bir bankaya giderek kredi başvurusu yaparsanız, o banka sıfır puan olduğunuz için sizlere kredi imkanı vermemektedir. Bu sebeple bazı bankalar bu tarz kişilere uygun faizlerle ihtiyaç kredisi vermeye başlamıştır. Daha önce bankadan kredi veya kredi kartı kullanmadıysanız kredi notunuzun sıfır olacağını söylemek istiyoruz. Kredi notu sıfır olan kişilerinde aynı kredi sicili bozuk olan kişiler gibi riskli müşteri gruplarındandır. Sizlerde eğer daha önce banka çalışması yaşamadıysanız ve bir geliriniz varsa vereceğimiz bankalardan 10.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank İlk Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank ihtiyaç kredilerinde en çok tercih edilen bankalardan birisidir. Bu bankadan 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Eğer ilk kez kredi alacaksanız banka sizlere uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kredi verecektir. Bu kredi başvurusu için banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Eğer sms veya internet üzerinden başvuru yaparsanız olumsuz yanıt alacaksınız. Banka sizin gelir durumunuza ve sigortanıza baktıktan sonra kredi onayı verecektir. Emekli olup daha önce kredi kullanmayan kişilerde Denizbank’a maaşını taşıyarak yüksek limitli kredi kullanabilirler.

TEB Hoş Geldin Kredisi Başvurusu

Kredi notu sıfır olan ve ilk kez kredi alacak olan kişilerin TEB bankası şubelerine gitmeleri durumunda 10.000 TL kredi alabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi onayı alan müşteriler ayrıca bankanın kredi kartını da alacaklardır. TEB bankası üzerinden verilen kredi kartı Bonus kredi kartı ile kredi alarak yeni bir banka sicili oluşturabilirsiniz. Banka şubelerinden kimlik ve gelir belgeniz ile başvuru yapabiliyorsunuz. Onay alındığında 36 ay vadeye kadar kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Sigortanız eğer en az 3 aylıksa ve kredi başvurusu yapmak için banka arıyorsanız en yakın Garanti BBVA şubesine giderek 10.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi notu sıfır olan ve daha önce kredi kullanmamış kişilere ihtiyaç kredisi vermektedir. 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde müşteriler dilerse 3 ay erteleme yapabilirler. Kimliğinizle banka şubesine gitmeniz yeterlidir. Eğer daha önce bu bankadan internet üzerinden başvuru yaptınız ve olumsuz yanıt aldıysanız, bu başvurunun 30 gün geçmesi gerekmektedir. Banka daha önce hiç banka çalışması yapmamış kişilere ayrıca kendi bankasından verdiği Bonus kredi kartını da verecektir. Dilerseniz bankadan hem kredi hem de kredi kartı alabilirsiniz.