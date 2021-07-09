0.79 Faiz Oranına Kadar İhtiyaç Kredisi Verecek Olan 2 Banka, Nasıl Kredi Vereceğini Açıkladı, 36 Ay Vade ve 3 Ay Ertele

Son dakika yeni bir kampanya duyuruldu. Sınırlı sayıda başvuru alınacağı açıklandı. Bu yüzden kredi başvurusu yapmadan önce banka internet sitesinden güncel faizleri kontrol ediniz. İhtiyaç kredileri, tüketici kesimin para ihtiyacı olduğu zaman başvuru yaptığı bir kredi modelidir. Sizde eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız bankaların politikalarına uygun olarak başvurunuzu yapabilir ve onay almanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu krediler artık hızlı onay alan, hemen kullanımı yapılan krediler olmaktadır. Kredi kullanacağınız zaman da uygun faizlerle kredi kullanmak istemektesiniz. Bazı bankalar son yapılan güncellemelerden sonra kredi faizlerini epeyce bir düşürmüşlerdir. Eğer sizde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bankalardan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi onayı alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Daha önceki banka çalışmalarınızdan dolayı banka ödemelerini düzenli yapan müşterilerin kredi notu yüksek olur. Eğer sizde sorunsuz bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteri 18 yaşından büyük, TC vatandaşı olmalıdır. 18 yaşından küçük olan kişiler maalesef kredi alamazlar.

Kredi başvurusu için kredi notunuz uygun olması durumunda, gelir durumunuza, bankalardaki gecikmelerinize de bakılacaktır. Sorunsuz olarak bir banka müşterisiyseniz hemen ihtiyaç kredinizi 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.

ING 0.79 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç kredilerinde, kredi notuna göre faiz uygulayan bankalardan birisi de ING Bank’tır. Bu banka üzerinden hemen kredi başvurunuzu yapabilir, 50.000 TL’ye kadar onay alacağınız kredilerde 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz. ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz. Ayrıca ing bank kredi başvurusu en yakın banka şubesinden de yapılmaktadır. Bankaya giden müşteriler kredi notu uygun olması durumunda hemen onay alacaklardır. Kredileri dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

TEB 0.79 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi