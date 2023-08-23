Ev almak, son zamanlarda çok zor hale geldi. Ev almak isteyenler, yüksek tutarlar nedeniyle parayı denkleştiremiyor. Banka kredilerinin düşük kalması nedeniyle kredi çekerek ev sahibi olmak da zorlaştı. Banka kredilerinin faiz oranı da yükseldi. Kredi tutarı düşük olsa bile geri ödeme tutarı yüksek oluyor.

Ev almanın zorlaşması nedeniyle piyasada durgunluk yaşanıyor. Öte yandan konut fiyatlarının düşmesi için arzı da artırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk evini alacaklar için düşük faizle kredi verileceğini açıkladı. Kredi vadesinin 180 ay; faiz oranının 1.20 olacağı belirtildi.

180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 180 ay vade ile konut kredisi verileceğini açıkladı. Faiz oranının 1.20 olacağı belirtildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu VE Merkez Bankası tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde kredi talepleri alınmaya başlanacak.

Yapılacak çalışma ile konut arzının artırılması bekleniyor. Öte yandan yüksek fiyatlar nedeniyle ev alamayanlara da bu kredi ile destek verilecek.

KONUT ALIMI KOLAYLAŞTIRILACAK

Kredi sayesinde konut alımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konut alımını teşvik edecek şekilde çalışmalar yapıldığını belirtti. Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası tarafından çalışmaların yapıldığını ifade etti. Yılmaz, konut alımının kolaylaştırılması için yeni adımlar atılacağını da sözlerine ekledi.

Yılmaz, ilk konut alımının sosyal refahı ve istikrarı teşvik edeceğini söyledi. Yılmaz, bu sayede tasarruf oranlarının, sosyal refahın artacağını da dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre kredi hem ikinci el evler hem de sıfır evler için kullanılabilecek.

Ev almak isteyenler, devlet tarafından verilen krediden yararlanabilir. Böylece daha düşük faizle kredi alınarak ev sahibi olunabilir. Kredi faizi düşük olsa da aylık ödeme tutarları yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle kredi almak isteyenlerin aylık 12-13 bin TL ödeyecek gelir durumuna sahip olması gerekir.