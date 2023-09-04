BDDK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ilk evini alacaklara özel sunulan fırsatın detayları belli oldu. 1 milyon TL'ye kadar talep edilecek banka kredileri ilk konut alımı için resmen onaylanacak. Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girecek yasa doğrultusunda başvuru süreci başlayacak. 1 milyon TL ev kredisi 180 ay vadeli ve %1,20 faiz oranı ile vatandaşlara sunulacak.

Düşük faizli ve esnek geri ödeme limitine sahip olan konut kredisi projesi'ne dair tüm diğer detayların Ekim ayında belli olması bekleniyor.

1 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİ İKİNCİ EL KONUTTA GEÇERLİ OLACAK!

Dar gelirli ailenin ekonomik olarak sıkıntı çektiği bugünlerde kira fiyatlarını ödeyebilmek neredeyse imkansız hale geldi. Kendi evinin sahibi olmak isteyenler kira öder gibi yeni evine kavuşabilecek.

1+1, 2+1, 3+1 daireler devletin fırsat olarak duyurduğu düşük faizli ve bir milyon TL kredi avantajı ile satın alınabilecek. Konut piyasasında başlayan durgunluğu bir nebze olsun hareketlendireceği düşünülen bu proje ile vatandaş ya da farklı bir çıkış kapısı sunuldu.

15 YIL BOYUNCA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAK!

1 milyon TL'lik ilk evim konut projesi yalnızca ikinci el konutlarda geçerli olacak. Proje kapsamında 15 yıl boyunca aylık ödemelerle ev sahibi olabilmek mümkün olacak. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen projeye dair detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar doğrultusunda hükümet tarafından açıklanacak.