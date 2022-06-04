İlk Buluşmada Yemek mi Kahve Mi? İlk Buluşmada Ne Yenir?

Öyle ki, ilk buluşmada yapacağınız hatalar karşınızdakinin aklında o şekilde kalmanıza neden olacaktır.

İlk buluşmada ne yenir? Sorusu da bu durumu etkileyenlerden biridir. Genel olarak düşünüldüğü zaman kişiler, ilk buluşmalarında yenilmesi zor yemeklerden kaçınmakta. Buna sebep olarak da üstüme dökülür, yerken yanlış bir şey olur veya sohbeti engeller gibi nedenleri sunmakta.

Peki, İlk buluşmada yemek mi kahve mi? İlk buluşmanız için yemek mi kahve mi seçimini sizin yapmanız gerekmekte. Bu durum ilişkinin boyutundan boyutuna değişiklik gösterir. Peki, neye göre yemek neye göre kahve seçeneğini seçmelisiniz?

İlk Buluşmada Birbirinizi Tanımak – İlk Buluşmada Kahve İçmek

İlişkinizin öncesi yoksa fazla bir zaman geçirme fırsatınız olmamışsa kahve seçeneğini seçmeniz sizin için en mantıklısı olacaktır. İlk buluşmada yemek yemek bu aşamada olanlar için pek önerilmez. Oturup karşılıklı sohbet etmeli, birebirinizi tanımalısınız.

Birbirinize sorular sormalı, hangi konuda ne hissettiğinizi nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı konuşmalı. Bunları yaparken de kahvenizden içmelisiniz. Yemek yeme aşamasında bu gibi konuları konuşmak pek mümkün olmaz.

Sohbetli yemekler maalesef kahveye nazaran daha fazla hata ile karşılaşmanıza neden olur. Yaşanabilecek kazalar onun aklında yanlış kalmanıza neden olabilir. Buna neden olmuyorsa bile o an için modunuzu düşürüp ilk buluşmanızın iyi geçmemesine neden olabilir.

İlk Buluşmada Yemek Yemek – Daha İleri İlişkiler

O gün içinde yemek yeme planı oluşturmak için ilişkinizin belirli bir seviyeye gelmiş olması öneriler arasında. Öyle ki, kahve seçeneğinde olduğu gibi yemek yeme aşamasında birbirinize rahat rahat sorular soramayabilirsiniz.

İlk buluşmada yemek yenir mi? İlk buluşmada yemek yemek için daha önceden birbirinize tanıyabileceğiniz sohbetleri yapmış olmanız ve o konulardan soracak sorularınızın olmaması gerekiyor. Yemek yerken sorulardan uzak belki ufak sohbetler ile ilerlemelisiniz.

Bu hem sizin hem de karşı taraf için rahatlık sağlayacaktır. Kazaların önüne geçme şansınız daha yüksek olacak ve ilk gününüzü kötü geçirmenize neden olmayacaktır.

İlk Buluşmada Yemek Mi İçecek Mi?

İlk buluşmada yemek mi içecek mi? Sorusunun cevabı yine ilişki seviyeniz ile cevaplanmakta. Maalesef ki kimileri belli etmiyor olsa da yemek yerken karşısındakinden çekinme durumları yaşayabiliyor. Bu durum öyle ki, bir yıllık ilişkisinde bile karşısında birisi varken yemek yemeye çekinenler var.

Karşı taraf ve sizin için en sağlıklısı bize göre bir şeyler içmek olacaktır. Sevdiğiniz uzak bir mesafeden geliyorsa ve araya yol giriyorsa yemek seçeneğini tercih etmenizi de önerebiliriz.

İlk Buluşmada Ne Yenir? İlk Buluşma Yemekleri

İlk buluşmada bir şeyler yemek seçeneğini seçtiniz ama ne yiyebilirsiniz pek bir fikriniz yok. O halde İlk buluşmada ne yeni? Ve İlk buluşma yemekleri.

Öncelikle, bu liste dışında seçim yapacaksanız yemeklerin yenilme tarzına dikkat etmeniz gerekmekte. Kolay yenilebilir yemekleri tercih etmeniz hem sizin açınızdan hem de karşınızdaki açısından çok büyük etkilere neden olacaktır.

Yenilmemesi gereken yemeklere örnek verecek olursak; Noodle, Uzun makarna gibi seçeneklere örnek verebiliriz. İkisi de yenilme açısından zor ve karşınızdakine yanlış etkiler bırakabilecek türden.

İlk Buluşmada Tatlı Yemek

İlk buluşma da yenilecekler arasında elbette tatlı yemek bulunuyor. Çayınız veya kahveniz. Birlikte seçtiğiniz bir tatlı. Sonrasında sohbet ile birlikte onları tüketmek. Hem tatlı anlar yaşayabilecek hem de yenilmesi kolay olması nedeni ile o sırada sohbetinize en iyi şekilde devam edebileceksiniz.

Tek Lokmada Bitebilecek Yiyecekler Seçin

İlk buluşmada Pizza, Hamburger, Sosisli, Dürüm Döner ve benzeri seçenekler pek istenilen seçenekler değildir. Gittiğiniz mekânda Makarna bulunuyorsa daha küçük şekillerde olan makarnaları tercih etmelisiniz. Yine aynı şekilde, ilişkinizin seviyesine göre yemek türlerini de çeşitlendirebilme imkânınız bulunmakta.

Et, Tavuk Çeşitleri İle İlerleyin

İlk buluşmada yenilebilecek yemekler arasında bulunan ancak pek akla gelmeyen yiyecek türü et ve tavuk çeşitleri olacaktır. Özellikle minik minik doğrama şansınız olması ve Pizza gibi çatalla mı yoksa elle mi yesem düşüncesine sokmaması ile biçilmiş kaftandır.

Sos oranı az olan, ağızınıza bulaşmayacak, yenmesi kolay tavuk çeşitlerini seçerek hem sohbet edebilir hem de rahatlıkla yemek yemeye devam edebilirsiniz.