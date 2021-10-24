İlhan Şen'den Burcu Özberk Açıklaması!

Keyifli bir sohbet gerçekleştirmek için bir araya gelen Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Burcu Özberk ile İlhan Şen gibi birbirinden başarılı iki oyuncu merak edilenleri yanıtladı ve isimlerinden söz ettirdi. İkili eğlenceli anlar yaşadı ve Kamera Arkası isimli Fox TV programı sorularını cevapladı. Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisinin başrol oyuncularının gerçekleştirdiği keyifli sohbet hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Televizyon ekranlarında Cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen Ozan karakterine hayat veriyor ve Burcu Özberk de Esra karakterini canlandırıyor. Ünlü ikili kısa süre içerisinde en iyi dizi çiftlerinden birisi haline geldi ve seyirci kitlesinin gözdesi oldu. Bunun yanı sıra ekran uyumları le de beğeni toplayan Burcu Özberk ile İlhan Şen her hafta içerisinde merak ile izlenmeye devam ediyor.

Merak edilenleri yanıtlayan ünlü ikili sorulan sorulara yanıt verdi keyifli anlar yaşandı. İkiliden hangisinin çılgın bir saç modeli denemeye daha yatkın olduğu soruldu ve Burcu Özberk o soruya cevap olarak partnerini işaret etti. Kendisini çılgın biri olarak tanımlayan ünlü oyuncu Burcu Özberk saç konusunda ise İlhan Şen kadar risk alamayacağını anlattı.

İlhan Şen de yetenekli partnerine iltifatta bulundu ve Burcu Özberk ile saçlarının onlar için çok kıymetli olduğunu söyledi. Buna karşılık olarak Özberk ise partneri İlhan Şen’in de çok kıymetli olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra çekilen videoda ünlü oyuncu İlhan Şen, Burcu Özberk’in eline dokundu ve o anlar dikkat çekici olarak yorumlandı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı her şeye fazla tepki veren birisi olduğunu belirtirken evde kalmayı sevme ve düzenli olma konularında İlhan Şen ile benzerliklerinin bulunduğunu da söyledi.