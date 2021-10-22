Cumhurbaşkanı Gece Duyuru Yaptı, Emekli Olan Kişilere Ödemeler Bugün Başlıyor

Son dakika: Para ihtiyacı olan kişilerin başvuru yaptıkları bankalar son zamanlarda kredi ve nakit avans limitleri ile gündeme oturdu. Kamu bankalarının da yapmış olduğu bu kampanyaları devlet destekli olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir öneri sunuldu. Verilecek olan 10 bin TL'ye kadar nakit avans limitleri için onay veren Cumhurbaşkanı başvuru yapan kişilere hemen onay verileceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden verilecek olan bu ödemelerde kendi emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız hemen işlem yapabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredisi siciline göre onay verileceği de belirtiliyor.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 10.000 TL ödeme nasıl yapacak?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 10.000 TL ye kadar nakit avans limitine başvuru yaparak devlet destekli onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanya sadece emekli maaşı alan müşterilere verilmek üzere hazırlanmaktadır. Emekli maaşı alan müşteriler Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak kendi emekli maaşları üzerinden artı para başvurusunda bulunabilir. Yapılan başvuru sonrasında değerlendirme hızlı bir şekilde yapılacak onaylanan limitiniz de hemen hesabınıza yatırılacaktır.

VakıfBank emekli olan müşterilere 10.000 TL ödeyeceğini duyurdu

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde Vakıfbank mobil uygulamasına girerek 10.000 TL'ye kadar nakit avans limitine başvuru yapabilir. VakıfBank emekli maaşı alan kişilere 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası sağlayacaktır. Dileyen müşteriler ihtiyaç Kredisi olarak bu krediyi kullanabilir dileyen müşteriler de artı para olarak kendi hesaplarına bu parayı yatırabilirler. VakıfBank müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya Vakıfbank şubelerine giderek de başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank'tan 10.000 TL'ye kadar ödeme

Halkbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte emekli olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyurusu yapıldı. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinden alıyorsunuz 10.000 TL'ye kadar kredi veya nakit avans limiti kullanabilirsiniz. 10.000 TL artı para hesabınıza yattığı zaman bu parayı dilerseniz 12 ay var diye bilerek taksitli nakit avans limiti olarak da kullanabilirsiniz.

Faizsiz 10 bin TL verilecek mi?

Emekli olan müşterilerin merak ettiği Bir diğer konu ise faizsiz olarak 10.000 TL'ye kadar ödeme alınıp alınmayacağı olmaktadır. Emekli olan müşteriler faizsiz olarak 10.000 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorlarsa Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden sıfır faizli işlem yapabilirler. Ülkemizde bulunan katılım bankaları yapmış oldukları bankacılık işlemlerinde İslami şartlara uygun olarak işlem yaptıkları için faiz yerine kar payı oranları ile sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı bu iki bankadan alıyorsanız 10.000 TL'ye kadar nakit avans limitleri mi faizsiz olarak kullanabilir ve diğer tüm bankacılık işlemlerinizi sıfır faiz ile yapabilirsiniz.