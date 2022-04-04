Acele Edin! 110 Bin TL Destek Ödemeleri Resmen Başladı. Kredi ile alakalı son dakika açıklaması geldi: faizsiz kredi desteği sağlanacak. Faizsiz kredi desteği ile müracaat işlemleri yapılmaya devam ediliyor. Faizsiz kredi desteği açısından son gün ise 31 Nisan olarak belirlendi. Detaylar netlik kazandı. KOSGEB 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi avantajı sunuyor. 110 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme6 ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) pandemi dönemi içerisinde zarar görmüş işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayılarını artırmak amacıyla sunulan 100 bin TL'lik faizsiz kredi destek müracaat işlemlerinin 31 Nisan tarihinde sona ereceğini ve ödemelerin an itibariyle başladığı açıklandı.

KOSGEB projesine müracaat işlemlerinin son başvuru tarihinin 31 Nisan olduğunu ve projede il bazında kota bulunmadığını dile getiren yetkililer, hızlı bir şekilde müracaat işlemlerini gerçekleştirmeye, istihdam oluşturmaya davet ettiklerini söylüyor. 31 Nisan tarihinde sona erecek müracaat işlemleri ile şu anda ödemeler yapılmaya başlandı.

Proje Kapsamında Kimler İşe Alınabilir?

Personel işi alınmadan önce destek müracaat işlemlerini yerine getirecek. İşe alınacaklarda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında Meslek lisesi ya da teknik Lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekir. 1981 ve sonrası Doğanlar açısından Bu proje geçerlidir. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olması gerekir.