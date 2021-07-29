Çinli Milyarder Sun Dawu 18 yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Sun bu yıl Mart ayında tutuklandı. Şirketi Hebei Dawu Tarım ve Hayvancılık Grubu, Çin'de çiftçilik faaliyetlerine sahiptir ve kümes hayvanı işleme, evcil hayvan yemi üretimi ve diğer endüstrilerde yaklaşık 9.000 kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıca Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin açık sözlü bir eleştirmeni olmasıyla da ünlüdür.

Sun, "devlet kurumlarına saldırmak için kalabalık toplamak, kamu hizmetini engellemek, kavga çıkarmak ve sorunları kışkırtmak, üretim ve işleyişi bozmak, cebri ticaret yapmak, yasa dışı madencilik, tarım arazilerini yasa dışı işgal etmek, kamu mevduatlarını yasa dışı gasp etmek" suçlarından suçlu bulundu. Gaobeidian Halk Mahkemesi, resmi WeChat hesabında yayınlanan bir açıklamada söyledi.

18 yıllık cezasının bir parçası olarak Dawu ayrıca 3.11 milyon yuan (480.000 $) para cezasına çarptırıldı.

Sun, Çin'de hükümeti, 2019'da ülkede 100 milyondan fazla domuzu öldüren Afrika domuz gribi salgınının boyutunu örtbas etmeye çalışmakla alenen suçlayan çok az kişiden biriydi. Mayıs 2019'da CNN ile yaptığı bir röportajda Sun, yerel yetkililerin domuzlarını yalnızca ölü hayvanların resimlerini çevrimiçi yayınlamaya başladığında hastalık için yeniden test ettiğini söyledi.

Reuters'e göre, yerel medyada Sun'ın yerel bir hükümete ait çiftlikle bir arazi anlaşmazlığına bulaştığına dair haberler de var. Haber kuruluşu Dawu'nun, devlet çiftliği personelinin binalarından birini yıkmasını engelleme girişimlerinin ardından 2020'de polisle girdiği bir kavgada düzinelerce şirket çalışanının yaralandığını iddia etti.

Çin İnsan Hakları Savunucuları (CHRD) savunucu grubu, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sun'ın "insan haklarını desteklediği için Sun'ı cezalandırmaya yönelik açık bir girişim olarak" yargılandığını söyledi.

Kıdemli araştırmacı Ramona Li, "Sun Dawu, Çin'in kırsal kesimlerinde yaşayan Çin vatandaşlarının yaşamlarının iyileştirilmesine olağanüstü katkılarda bulundu. Hak savunucularına verdiği destek, Çin ekonomisinin kıyısındaki insanların refahı konusundaki endişesinin bir uzantısıydı" dedi. CHRD, Sun'ın eşi ve yetişkin çocukları ile birlikte tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Sun'ın cezası, Pekin ülkenin serbest girişimcilerini hizaya sokmaya çalışırken, Çin'deki özel işletmelere yönelik artan baskının ortasında geldi. Eylül 2020'de yayınlanan bir dizi yönergede Komünist Parti, özel sektörün "partiyi sıkı bir şekilde dinleyecek" "politik olarak duyarlı insanlara" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çinli milyarder Ren Zhiqiang, Eylül 2020'de yolsuzlukla ilgili suçlardan 18 yıl hapse mahkum edildi. Açık sözlü görüşleri nedeniyle "Top" lakaplı Ren, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in koronavirüs önleme stratejisinin sesli bir eleştirmeniydi.

Mart 2020'de yayınlanan ve büyük ölçüde Ren'e atfedilen bir makalede yazar, Xi'den dolaylı olarak güce aç bir "palyaço" olarak bahsetti.