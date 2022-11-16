İlaç gibi geldi! Bir defaya mahsus 600 TL verilecek! 1-2-3 çocuklu aileler E-devlet'ten başvurabiliyor!

1-2-3 çocuklu aileler E-devlet'ten başvurabiliyor! Bir defaya mahsus 600 TL verilecek! Çocuk yardımı olarak geçen bu parayı alabilmek için ailelerin internet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Nakit olarak ebeveynlere verilmektedir. Burada esas nokta annelerinin doğumlarını 2015 senesinden sonra yapmış olmalıdır. Bu kriteri karşılayan herkes bu yardımdan payını alabilir.

Çocuk sayısına göre alınacak yardım tutarı belirlenmektedir. Başvurular için TC kimlik numaranız yeterli olmaktadır. Bu yardımı almak için kriterleriniz uyuyorsa destek için hemen başvuruda bulunarak yardım paranızı alabilirsiniz.

Çocuk Yardımı Başvuruları

Yardımlar ilgili bakanlık tarafından verilmekte olup e-devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Çocuk başına ödeme söz konusudur.

İnternet başvurularına ek olarak Aile Bakanlığının ilk müdürlüklerine de müracaat edilebilir. Ayrıca ilçede olan kişiler kaymakamlıklar aracılığıyla taleplerini bakanlığa iletme imkanı bulabilir. Başvurunun onay alması için bazı şartların taşınması beklenir. Çocuğun ilgili nüfus müdürlüğünde kayıtlı olması bunlardan bir tanesidir.

Başvuru sırasında aileden doldurulması istenen dilekçenin eksiksiz olacak şekilde ve doğru biçimde doldurulması çok önemlidir. Yardım almak isteyen anne Türk vatandaşı olmalıdır.

Annelerin bizzat başvurularını yapmaları gerekir. Ölü doğum söz konusuysa doğal olarak ödeme alınmaz. Yapılan başvuruların kabulünü ya da para yatışını takip etmek için en yakındaki PTT şubesine gidebilirsiniz. Buradan çok hızlı bir şekilde ödemenizi alabilirsiniz.

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