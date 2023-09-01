Artan masraflar bel bükmeye devam ediyor. Eğitim, konut, barınma, gıda, kıyafet farklı sektörlerde hızla artan ihtiyaçlar ay ortası gelmeden maaşları tüketiyor. Acil nakit ihtiyacına ihtiyaç duyan vatandaşlar 3 ay geri ödemesiz 70.000 TL kredi teklifinden anında faydalanacak.

Sorumlu bankacılık anlayışı ile asgari ücretli, emekli, özel sektör çalışanı ve benzeri her gruba uygun kredi veya nakit avans teklifi sunan Akbank yüzleri güldürmeye devam ediyor.

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bireysel ihtiyaçları karşılayabilmek için bankaları tercih edenler Akbank Mobil uygulama üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan 70.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapılabilecek. Akbank İnternet şubesi, müşteri hizmetleri hattı ya da Akbank Mobil üzerinden tek tuşla kredi anında hazır hale gelecek.

Akbank kredimakbank'ta sitesi üzerinden bireysel kredi başvurusuna dair bilgilerine girenler kredi hesaplaması bölümüne ulaşarak talep edeceği kredinin vade süresi ve faiz oranını rahatlıkla öğrenebiliyor. Akbank'ın sunduğu bu kolaylık hızlı kredi onayıyla daha avantajlı hale geliyor.

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Akbank esnek geri ödeme ve uzun vade seçenekleri ile sunduğu 70.000 TL ihtiyaç kredisi için başvuru ekranı açık hale getirildi. 3 ay ertelemeli kredi için şimdi başvuran ve Eylül'de hesabında parası tanımlanan ilk ödemeyi Ocak ayında yapıyor.

Akbank'ın sunduğu bu teklif kredi limitine göre değişebiliyor. 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar talep edildiğinde 36 ay vade uygulanıyor. 50.000 TL üzeri 100.000 TL'ye kadar olan krediler için 24 ay, 100.000 TL ve üzeri kredi tutarı için ise 12 ay vade uygulanıyor.