Hindistan'da Müslüman Karşıtı Müzik Üreten Şarkıcılar

"Insaan nahi ho saalo, ho tum kasaayi; Bahut ho chuka Hindu-Müslüman bhai bhai" – Sen insan değilsin, sen kasapsın; Hindu-Müslüman kardeşliği için yeterli.

Bunlar, şarkıcı Prem Krishnavanshi'nin üç yıl önce YouTube'da yayınladığı ve o zamandan beri binlerce kez izlenen bir 'bhajan'ın (adanmışlık şarkısı) sözleri.

Çağdaş nefret politikaları tarafından tetiklenen Krishnavanshi'nin şarkısı, Hindistan'da, Müslüman karşıtı şarkıların, özellikle ülkenin "Hint kuşağı" kuzey eyaletleri olarak adlandırılan Hindu üstünlükçü grupların mitinglerinde çalındığı yeni bir kitle kültürünün bir parçasıdır.

Bu tür düzinelerce müzik videosu YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında, Hindu aşırı sağının destekçilerinin Müslüman azınlığı hedef alan nefret, istismar ve hatta soykırım tehditleri mesajları için onları sevip paylaştığı bir şekilde bulunabilir.

Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'dan mühendislik mezunu olan Krishnavanshi, Bollywood şarkıcısı olmak istiyordu. Ama çok rekabetçiydi. Bu yüzden geçimini sağlamak için canlı şovlara ve etkinliklere yöneldi.

Dönüm noktası, Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) iktidara geldiği 2014 yılında geldi. Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki yeni bir hükümetin gelişi, Hindistan toplumunda benzeri görülmemiş bir kutuplaşmaya tanık oldu ve Hindistan'ın azınlıklarına, özellikle de Müslümanlara yönelik nefret saldırıları, o zamandan beri neredeyse günlük bir mesele haline geldi.

Böyle bir senaryoda, müzik, şiir ve sinema gibi kültürel ürünler de bu nefret siyasetinin sürdürüldüğü araçlar haline geldi.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Hindistan, sağcı grupların çoğunlukla Müslüman mahallelerinde yürüyüşler düzenlediği ve camilerin dışında İslamofobik sözlerle dolu yüksek sesle müzik çaldığı Hindu festivalleri sırasında birçok eyalette dini şiddete tanık oldu.

Krishnavanshi Hintçe ve Bhojpuri dillerinde şarkı söyler. Hayran kitlesi esas olarak, BJP'nin Müslüman karşıtı söylemi ve politikalarıyla tanınan safran cübbeli Hindu keşişi Yogi Adityanath tarafından yönetilen, yaklaşık 205 milyon sakiniyle Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh'te.

Krishnavanshi, şarkılarının çoğunda, Müslümanların "Pakistan'a gitmesi gereken anti-milliyetçiler" olduğunu öne sürüyor. Şarkılarından biri şöyle diyor: "Müslümanlar yakında uyanmazlarsa Hinduları namaz kılmaya zorlayacaklar".

Ancak şarkıcı, nefret şarkıları olmadıklarını iddia ediyor.

"Müziğimin İslamofobik olduğunu düşünmüyorum. Müziğim gerçeği ifade ediyor ve eğer birisi bunun İslamofobik olduğunu düşünüyorsa, bu şekilde hissetmelerini engelleyemem" dedi.

Son zamanlarda, Uttar Pradeş hükümeti, eyaletin sert başbakanı Adityanath'ı öven şarkısı için ona bir ödül verdi.