Vakıfbank 20.000 TL Kredi Kampanyasını Duyurdu, Son Dakika Kredi Büyük İlgi Gördü...

Vakıfbank üzerinden yapılan yeni kampanya ile anında kredi imkanı başladı. Banka üzerinden hemen onaylı 20.000 TL kredi alabileceksiniz. Vakıfbank düşük faiz oranları ile başlattığı bu kredi kampanyasına çalışan, emekli olan ve devlet memuru olan kişilere onay verecek ve bireysel kredi kullandıracak. Bankanın kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru sonrasında Vakıfbank anında kredi kampanyasına katılacak olan kişilere, hemen onaylı krediler düşük faizlerle verilecek. 3 ay, 2 ay veya 45 gün ertelemeli kredi kampanyasına katılarak, Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden verilen bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirtilen şartlara göre hemen onay alabileceklerdir.

Vakıfbank kredi şartlarını açıkladı...

Vakıfbank üzerinden kredi alacak kişilere, uygun faizlerle hemen onay verilecek. Uygun faiz oranları ve kredi şartlarına göre sunulan bu kredi kampanyası, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sunulacak. İhtiyaç kredisi almak isteyenlere, belirlenen bu kredi şartları, hemen onaylı olarak sunulmaktadır. Kredi alacak kişilerin 18 yaşından büyük olması ve TC vatandaşı olması yeterlidir. Kredi kullanmak istiyorsanız, ayrıca sigortalı çalışan kişilerin en az 12 aydır sigortası olması ve son iş yerinde 6 aydır sigortası olması gerekmektedir.

Bankalar ile arası iyi olan, kredi notu düzgün, banka borçlarını ödeyen kişiler, başvuru yaptıklarında bu kredileri kullanacaklardır. Vakıfbank aldığınız bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay erteleme olarak işlem yapacaktır. Vakıfbank ilk kredi taksit ödemesinde de erteleme yapacaktır.

Başvuru Yapacaklar Nasıl Kredi Alabilecek?

Vakıfbank kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirlenen şartlar dahilinde hemen onay alır. Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Vakıfbank'ın şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgenizi verirseniz, hemen sizlere başvuru yapılacak ve onaylanan tutar kadar kredinizi kullanacaksınız. Vakıfbank başvuru yapacak olan kişilere hazırladığı 20.000 TL'ye kadar olan kredilerde gelir belgesi istemezken, bu limit üzerinde kredi alacak kişilerden gelir belgesi istemektedir. Ayrıca banka üzerinden sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi, taşıt kredisi ve ipotekli kredi gibi kredilerde alabileceksiniz. Bankanın resmi internet sitesinde tüm kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.