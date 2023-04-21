İkizler Yengeç 22 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

İkizler burcu ve yükselen ikizler 22 Nisan 2023 tarihinde bir akıl hocasına danışabilir ve zorlandıkları konular hakkında fikir alabilir. Onlar burç sahiplerine yeni şeyler konusunda yardımcı olacaktır. Bu durum hayatlarında yalnızca rehber olarak gördükleri biri ya da bir öğretmen tarafından onlara öğretilecektir. Bu görüşler her ne kadar onların düşüncelerine uymayan fikirler gibi görünse de bazı durumlarda farklı bir bakış açısı sağlamak da kötü bir şey olmamaktadır. Bu kişiler ikizler burçlarına zor gelen bir beceri ya da anlamakta zorluk yaşadıkları karmaşıklıkta bir bilgi vermeye çalışabilir. Burç sahipleri ise bu sırada öğrenmeyi tamamen reddetmek ya da sinirlenmek yerine bir molaya ihtiyaç duyduklarını fark ederek ortamdan uzaklaşmalıdır. Eğer ikizler burçları her şey için yeterli derecede kapasiteye sahip olursa konuları anlamakta zor olmayacaktır. Yalnızca onların biraz zamana ihtiyacı vardır ve ikizler burçları doğru tempoda yürümeye devam etmelidir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 22 Nisan 2023 tarihinde kendi iç monologlarının kaba olduğunu düşünebilir. Burç sahiplerinin zihinlerinin içinde eleştirel bir şekilde konuşan ses onları suçluluğa ya da endişeye sürükleyebilir. Yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları yanlış yaptıkları şeyi düşünerek bu hatayı değiştirmek isteyebilir ve bu noktada takılı kalabilir. Burç sahipleri kendileri için oluşturdukları ve gerçekçi olmayan belli standartlara ulaşamazsa kendilerini hırpalayacaktır. Fakat yalnızca neyi yanlış yaptıklarına odaklanmak ya da kendilerine kötü bir şekilde davranmak daha fazla hata yapmalarına da sebep olabilir. Onların bir molaya ya da biraz desteğe ihtiyaçları vardır. Kendilerine nazik davranacak bir dost da yengeç burçlarının yardımına koşabilir. Onların yardımına koşacak olan dost yengeç burçlarına iyi gelecek ve onlara yardımcı olacaktır. Burç sahipleri bu kişiyi dinleyerek hayatlarında doğru adımlar atacaktır.