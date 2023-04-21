Boğa Burcu 22 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Boğa burcu ve yükselen boğalar 22 Nisan 2023 tarihinde otorite figüründen aldıkları eleştiri sebebiyle güvensizlik duyabilir. Bu kişi burç sahiplerinin öğretmenleri ya da bir ebeveynleri olacaktır. Onlar her ne kadar yapıcı eleştirirler sunarak boğalara yardımcı olduklarını düşünse de aslında gerçek böyle değildir. Onlardan duydukları eleştiriler için yargılayıcı görünecektir. onlar muhtemelen sarf ettikleri sözlerin yaratıcı etkinin farkında olmadan konuşmaktadır. Duyması zor olan şeyler söyleyen otorite figürleri söylediklerinin nasıl etkide bulunacağını fark etmemektedir. Boğalar ve yükselen boğalar var olan kusurlarını bir mikroskop ile incelemeden önce onların kendilerine nasıl hissettirdiklerini sakin bir şekilde açıklamalıdır. Diğer insanların iyi niyetleri kadar boğa burçlarının saygı görmeye ihtiyacı da eş değerdir. Burç sahipleri en güvendikleri insanların bile hatalı düşüncelerini olabileceğini unutmamalıdır.

Boğa burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir?

İnatçı ve hantal kişilikleri ile bilinen boğa burçlarının çoğu zaman hareket etmeye enerjisi yoktur. İçsel bir enerji tasarrufu programına sahip olan bu insanlar bir şeyin kaynak ya da zaman yatırımına değmesi durumunda sabırlı bir şekilde ona ulaşacaktır. Onlar yaptıkları işleri küçük aşamalara da bölmektedir.

İnatçılık ise boğa burçlarının olumsuz yanıdır fakat bu durum onlar için bir bağlılık göstergesidir. Onların görevleri yerine getirme yetenekleri çok üst seviyedir ve bu durum da onları harika çalışanlar yapar. Sevgililik ve uzun süreli arkadaşlık da boğa burçlarının özellikleri arasında yer almaktadır. Çevresi tarafından güven verici özellikleri ile bilinen boğa burçları kararlı insanlardır. Çoğu zaman sevdikleri insanları yüzüstü bırakmaktan çekinen burç sahipleri zevk sahibidir, uyuma ve barışa önem vermektedir. Boğalar kentsel açıdan güçlü ve tutkuludur. Bunun yanı sıra onların ortaklaşa çalışmalarda yaratıcı özellikleri de bulunmaktadır. Onlar hızlı bir şekilde kızıp sinirlenmemektedir fakat aşırı kışkırtma altında öfkelerini yatıştırmak ise zor bir durumdur.