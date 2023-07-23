İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları 24 Temmuz 2023 tarihinde eğlenme etkileşim kurma ve yaratma havasını derin bir şekilde yaşayacaktır. Burç sahipleri özellikle sosyal hayatlarında yer alan problemlerin zihinlerinde daha fazla önem kazanmaya başladığını da tecrübe edebilir. Bu durum bir öz eleştiri olarak adeta bir tetikleyici görevi de görecektir. Son zamanlarda ikizler burçları ve yükselen ikizler örneğin diğer insanları memnun etmek için çok uğraştı ise artık bunu fark etmenin zamanı gelmiş olacaktır. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları bunu fark ettiği zaman kendilerini geri çekmek isteyecek ve artık ileriye doğru adım atma noktasında kararsızlık yaşayacaktır. Burç sahipleri için bir inceleme zamanı gelmiştir ve onlar şimdi neden aşırı verici olma ihtiyacı hissettiklerini gözden geçirmelidir. Diğer taraftan ikizler burçları ve yükselen ikizler bir arkadaşlarından kendilerini kopuk hissediyorsa artık bu konu hakkında da bir cevap bulabilirler. Onlar biraz daha derine inme eğiliminde olacak ve konunun detaylarını öğrenmek isteyecektir. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları adına diğer insanlar için daha fazlasını yapmak yalnızca ilişkileri onarmayacak aynı zamanda onları sorunun ana bölümünden de uzak tutacaktır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 24 Temmuz 2023 tarihinde performansları yaşam tarzları kariyerleri ve liderlik becerileri ile ilgili çeşitli güvensizlikler ve şüpheler yaşayabilir. Burç sahipleri için aksilikler ya da Korkular geçici olarak büyüyecektir ve onlar bunun sebebini keşfetme ihtiyacı duyacaktır. Onlar yeni günde yaşamlarının bu alanlarında endişe duyma ya da aşırı erteleme gibi konuların birbirine iniş yapabilir. Diğer taraftan çeşitli şifa teknikleri kullanarak çalışmakta onlar için mükemmel bir zaman olacaktır. Yengeç burçları yükselen ikizler hedefleri ve gerçek ihtiyaçları arasında daha iyi bir temasa geçebilir ve bu durum onlara sonraki zamanlarda da yardımcı olabilir. Yengeç burçları gün içerisinde ilham anlarını aramalı ve kafa karıştırıcı enerjilerden uzakta kalmalıdır.