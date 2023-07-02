İkizler burcu ve yükselen ikizler 2 Temmuz 2023 tarihinde bazı küçük zorlayıcı problemler sebebi ile baskı hissedebilir. Onlar için böyle bir durumda tavsiye edilen en önemli durum işleri aceleye getirmekten kaçınmaları ve sakin bir şekilde davranmaları olacaktır. Görünüşte hiçbir şey yokken gün içerisinde ikizler burçları için karmaşık duygular da ortaya çıkabilir. Hızlı bir şekilde yüzeye ve ön plana çıkabilecek olan karmaşık duygular onların hayal kırıklığını da tetikleyecektir. Bu durum çok fazla uzun sürmeyecek olsa da zihinsel gerilim yaşatabilecek olan bir durumdur. Kısmen sabırsızlıklar da yaşayacak olan ikizler burçları ve yükselen ikizler kendilerini çok fazla katı hissetmekten kaçınmalı ve rahat davranışlar sergilemelidir. Onlar gün içerisinde işleri ile ilgili iç görüler ve para durumları ile ilgili harika bir enerji sahiptir. Burç sahiplerinin hırsları teşvik edilmekte ve onlar en iyisini istemektedir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 2 Temmuz 2023 tarihinde bazı anlaşmazlıklar yaşayabilir. Gün içerisinde bu anlaşmazlıkları çözmek için uğraş verecek olan burç sahipleri öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu düşünecektir. Onlar bir şeyin başladığı kadar çabuk bitme eğiliminde olduğuna dikkat etmeli ve bu yönde ilerlemelidir. Gün içerisinde yengeç burçları ve yükselen yengeçler zihinsel ve fiziksel olarak kendilerine zorlamaktan kaçınmalı ve sakin kalmalıdır. Aşırı bir zorlama onlara iyi gelecek bir durum değildir. Bunun yerine onlar kendilerini hızlandırmayı hedeflemeli, arkadaşlıklarını geliştirmeli ve bağlantılar kurmalıdır. Örneğin burç sahipleri bir insanın güvenini kazanıyorsa bu durum onlara da kendilerine iyi hissettirecek olan bir konudur. Diğer insanlar için morallerini yükselten küçük iyilikler yapmak en çok yengeç burçlarına iyi gelecektir. Bunun için daha cesur hissetmeleri gereken burç sahipleri bu yönde davranışlarda da bulunabilir.