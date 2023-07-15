İkizler burcu ve yükselen ikizler 15 Temmuz 2023 tarihinde yakın çevrelerinde bulunan insanlara yardım etmek isteyecek ve olumlu etkiler altında kalacaktır. Yeni günde yakın çevrelerinde ve diğer insanlara karşı içlerinde bir yardım etme isteği edilecek olan burç sahipleri bunun için mükemmel bir konuda yer almaktadır. Diğer taraftan onlar bunu yaptıkları sırada kimseye gözden kaçırmamalı ve bu duruma dikkat etmelidir. Bu zaman dostluklarını kanıtlamaları gereken ve orada olduklarını göstermeleri gereken bir zaman olmaktadır. İkizler burçları ve yükselen ikizler artık sorumluluğu üstlenmeli ve diğer insanları hayal kırıklığına uğratmaktan kaçınmalıdır. Gün içerisinde eğlenmek için pek çok fırsat bulunsa da bu eğlence partileri ikizler burçları için pahalıya patlayabilecektir. Daha sonra onlar pişman olmamak için akıllı seçimler yapmalı ve dikkatli adımlar atmalıdır. Onlar diğer insanlardan faydalanırlarsa kendilerini kullanılmış hissedebilirler. Yeni günde onlar için tavsiye edilen durum güçlü olmayan insanlar için ses çıkarmaları olacaktır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 15 Temmuz 2023 tarihinde bir durumun sonunu kontrol etmeye çalışacak ve kafalarını bir yoğunluk hissedecektir. Bu sebeple burç sahipleri bazı durumların sıkışıp kalmasına sebep olmuş gibi hissedebilir ve ne yapacakları ile ilgili tam olarak bir karar alamayabilir. Burç sahipleri kadere güvendikleri zaman tam önlerinde güzel zamanlar onları bekliyor olacaktır. Yengeç burçları ve yükselen yengeçler kaderlerine ve yaşayacaklarına güvenmeli ve güzel şeylerin onları beklediğini düşünmelidir. Hayattan kendileri için ne istediklerini odaklanmaları gereken yengeç burçları bu şekilde hayallerinin de net olacağını görecektir. Tanımıyor olsalar bile ruh eşleri burç sahiplerine destek vermektedir. Sadece en iyi çekmek adına ilgili herkes için yengeç burçları niyetlerinde saf kalmalıdır. Sonuca odaklanmak yerine sürece odaklanmak yengeç burçları için iyi olacak.